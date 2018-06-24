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Başbakan Yıldırım: Erzurum'daki hadise seçimlerle ilgili değil, kan davasından

"YSK'ya, sandıklarda görev alan görevli arkadaşlarıma teşekkür ediyorum"

24 Haziran 2018 20:31

Başbakanlık görevi 24 Haziran seçimleriyle sona eren  Binali Yıldırım, Erzurum’un Karaçoban ilçesi Kopal Mahallesi’nde oy kullanma işlemleri sırasında çıkan silahlı kavgada, İyi Parti İlçe Başkanı Mehmet Sıddık Durmaz ve 2 kişinin hayatını kaybettiği kavgaya ilişkin olarak, "Erzurum'un Karaçoban ilçesinde hadise yaşandı. 2 vatandaşımız hayatını kaybetti. Seçimler ile ilgili değil. Uzun süreden beri devam eden kan davasından olduğu anlaşılıyor" dedi.

Yıldırım'ın açıklaması şöyle:

- Yüksek Seçim Kurulu'nun aylardan beri yaptığı hazırlıklar bu seçimin bu kadar sükunetle başarıyla geçmesinin önemli sebeplerinden birisidir. YSK'ya, sandıklarda görev alan görevli arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun.

- Erzurum'un Karaçoban ilçesinde hadise yaşandı. 2 vatandaşımız hayatını kaybetti. Seçimler ile ilgili değil. Uzun süreden beri devam eden kan davasından olduğu anlaşılıyor.

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