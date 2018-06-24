Başbakan Yıldırım: Erzurum'daki hadise seçimlerle ilgili değil, kan davasından

Başbakanlık görevi 24 Haziran seçimleriyle sona eren Binali Yıldırım, Erzurum’un Karaçoban ilçesi Kopal Mahallesi’nde oy kullanma işlemleri sırasında çıkan silahlı kavgada, İyi Parti İlçe Başkanı Mehmet Sıddık Durmaz ve 2 kişinin hayatını kaybettiği kavgaya ilişkin olarak, "Erzurum'un Karaçoban ilçesinde hadise yaşandı. 2 vatandaşımız hayatını kaybetti. Seçimler ile ilgili değil. Uzun süreden beri devam eden kan davasından olduğu anlaşılıyor" dedi.

Yıldırım'ın açıklaması şöyle:

- Yüksek Seçim Kurulu'nun aylardan beri yaptığı hazırlıklar bu seçimin bu kadar sükunetle başarıyla geçmesinin önemli sebeplerinden birisidir. YSK'ya, sandıklarda görev alan görevli arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun.

- Erzurum'un Karaçoban ilçesinde hadise yaşandı. 2 vatandaşımız hayatını kaybetti. Seçimler ile ilgili değil. Uzun süreden beri devam eden kan davasından olduğu anlaşılıyor.