Başbakan Yıldırım: Erbil'e hava sahamızı bugün açıyoruz

Başbakan Binali Yıldırım, cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yıldırım, Erbil'e uçuş yasağının kalktığını belirterek "Hava sahamızı bugün açıyoruz" dedi.

Başbakan Yıldırım Irak’ın Erbil Havalimanı’nı uluslararası uçuşlara açma kararının ardından Türkiye’nin de bugünden itibaren buraya uçuşlara başlayacağını duyurdu. Yıldırım, bu kararın sadece Erbil için olduğunu belirterek, “Süleymaniye’yi kapsamıyor çünkü orada halen terör örgütünün ülkemiz aleyhine faaliyetleri devam ediyor” dedi

Başbakan Binali Yıldırım, Gaziantep’te ‘FETÖ borsası’ oluştuğunu söyleyen partisinin Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar’a tepki gösterdi. “FETÖ ile mücadelede şüphe yaratacak kamuoyuna açıklamalar yapmak yerine yetkili organlarla ve sonunda yargıya intikal edecek şekilde girişimlerde bulunulmalı. Umarım bundan sonra bu şekilde davranılır” dedi.

Yıldırım'ın açıklamaları:

Türkiye NATO üyesi bir ülke. Dolayısıyla NATO'nun sınırları Türkiye'nin güney sınırlarından başlıyor. Türkiye'nin güney sınırlarını teminat altına alacak her türlü ortak çalışmaya biz sıcak bakıyoruz. ABD Suriye'de bir takım yanlışlarına rağmen hala bizim müttefiğimizdir. (Patriot) Bunlar S-400'lere alternatif değildir.

Arkadaşımızla Hayati Yazıcı Bey görüşmeleri gerçekleştirdi. Türkiye topyakün olarak bşaına en büyük belalardan biri olan FETÖ ile amansız mücadele veriyor. Bu mücadele hakkında şüphe uyandıracak her türlü girişim asla ve asla kabul edilemez. Bir arkadaşımızın bu yönde kuşkuları varsa bunu kamuoyu ile paylaşmak değil partimizin yetkili organlarına ya da yargıya intikal ettirilmesi daha doğru bir yol olur.