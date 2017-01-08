Başbakan Yıldırım Erbil'deki Peşmerge cephesini ziyaret etti

Başbakan Binali Yıldırım, IKBY Başkanı Mesud Barzani ile Irak'ın Erbil kentindeki Zerdık Dağı'nda, terör örgütü IŞİD'e karşı mücadele veren Peşmerge güçlerinin yer aldığı cepheyi ziyaret etti.

Yıldırım, Erbil-Musul cephe hattında bulunan ve Musul'u terör örgütü IŞİD'den kurtarma operasyonunun yönetildiği harekat merkezi niteliğindeki Zerdık Dağı'na karayoluyla geldi.

Peşmerge tarafından karşılanan Yıldırım ve Barzani, harekat merkezine geçti. Barzani ve Yıldırım, burada IKBY Genelkurmay Başkanı Cemal Muhammed'den harita üzerinde, yürütülen operasyona ilişkin bilgi aldı.

Yüksek güvenlik önlemlerinin alındığı Zerdık Dağı'nda Yıldırım, bir süre dürbünle Musul kent merkezi ve çevre bölgesini izleyerek, IŞİD'e karşı verilen mücadeleye ve ilerlemeye ilişkin bilgi aldı.

Başbakan Yıldırım'a, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ümit Yalçın, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, Türkiye-Irak Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Galip Ensarioğlu, AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu ile diğer yetkililer eşlik etti.