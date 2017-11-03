Başbakan Yıldırım: Enflasyon bir sonuç; hedefimiz önümüzdeki yıldan itibaren bu rakamı tek haneye düşürmek

Başbakan Binali Yıldırım, enflasyonun son 9 yılın zirvesini görerek 11.9'a çıkmasına ilişkin olarak, "Enflasyon bir sonuç. Şu anda bugün açıklanan oran yüzde 11.9. Bizim beklediğimizin üzerinde bir sonuç. Hedefimiz önümüzdeki yıldan itibaren bunu tek haneli orana düşürmek" ifadesini kullandı.

Erzincan'da Cuma Namazı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başbakan Yıldırım, enflasyonun tek haneye düşürülmesi için çalışmaların yapıldığını belirterek, "Bu konuda yaptığımız çalışmalar var, aldığımız önlemler var. Bunun önümüzdeki zaman diliminde vatandaşlarımızla paylaşacağız. Sonuç bizim beklediğimizin üzerinde bir enflasyon var. Bundan sonra amacımız bunu daha da aşağıya çekmek" şeklinde konuştu.

Başbakan, "İstikrar ve güveni sürdürülebilir hale getireceğiz. Enflasyon da doğal şartları içinde inmiş olacak" diye konuştu.