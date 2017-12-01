BAŞBAKAN YILDIRIM : ELİNDEKİ BELGE DEDİĞİN NE VARSA GÖTÜR MAHKEMELERE VER KARDEŞİM (1)

Haber-Kamera: İdris TİFTİKÇİ İstanbul DHA

Sancaktepe\'deki 1915 Çanakkale Panorama ve Muhsin Yazıcıoğlu Şehitlik Parkı\'nın açılışında konuşan Başbakan Binali Yıldırım, \"Saldırıların başrolünde Ana Muhalefet Partisi Başkanı Kılıçdaroğlu, senaryonun koltuğunda da FETÖ var FETÖ. Filmin yapımcısı küresel siyaset mühendisleri. Konu, Türkiye\'ye diz çöktürmek\" dedi.

Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu\'na seslenerek, \"Elindeki belge dediğin ne varsa götür mahkemelere ver kardeşim. Çamur at izi kalsın politikasına artık son ver. Ama onlarda bu yürek olmaz.\" ifadelerini kullandı.

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-Başbakanın konuşması