Başbakan Yıldırım ekonomiyle ilgili tedbirleri açıklayacak

Başbakan Binali Yıldırım, saat 15.00'te Çankaya Köşkü'nde gerçekleştireceği basın toplantısında, ekonomiye ilişkin alınan tedbirleri açıklayacak.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre Yıldırım, bugün saat 15.00'te Çankaya Köşkü'nde düzenleyeceği basın toplantısında, Ekonomi Koordinasyon Kurulunda alınan kararları paylaşacak.

Başbakan Yıldırım başkanlığında, 2 Aralık Cuma günü yapılan ve yaklaşık 5 saat süren Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında, kamu maliyesi, bankacılık ve finans sektörü, reel sektör ve iş gücü piyasasına yönelik alınması gereken tedbirler kararlaştırılmıştı.