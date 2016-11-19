Başbakan Yıldırım: Ekonomimiz sağlam; ani fren yapmayın, tepetaklak oluruz

Başbakan Binali Yıldırım, cinsel istismar suçlularının mağdur çocuklar ile evlenmeleri halinde cezalarının ertelenmesini öngören düzenlemeye ilişkin " 3 bin mağdur insan seçim kampanyalarında karşımıza çıktı. Sorun CHP'nin İzmir milletvekillerine, ama anlatmazlar. Cinsel istismar değil bunların yaptığı siyasal istismar" dedi. Yıldırım, Türk Lirasının dolar karşısında değer kaybedip 3.40'ı görmesine ilişkin "Ekonomimiz sağlam, ani firen yapmayın, tepetaklak oluruz" diye konuştu.

Başbakan, gündemdeki başkanlık sistemi ve anayasa değişikliğine ilişkin de "Başkanlık sistemi hadi sizi korkuttu, cumhurbaşkanlığı diyelim dedik. Cumhurbaşkanlığının korkacak nesi var. Belediye başkanlığı, meclis başkanlığı ikisi aynı anda seçiliyor. Başkanlık sistemi de bu" değerlendirmesini yaptı.

İstanbul Tuzla'da hastane açılışında konuşan Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Biz göreve başladığımızda Türkiye'de 76 tane üniversite vardı. Daha sonra bu sayı 200'e kadar, 196'lara kadar çıktı ama bu alçak FETÖ terör örgütünün üniversiteleri... O zaman biz üniversite kuruyorlar dedik, teşvik ettik ve üniversite kuran herkese yardımcı olduk. Onları kapattık ama bugün onlar kapanmış olmasına rağmen 189 üniversitemiz var. Daha geçtiğimiz 1,5 ay içerisinde 7 tane yeni üniversite kurduk. Önümüzdeki bir ay içerisinde de belki bir o kadar daha üniversite açacağız.

Ülkemizin kanayan bir yarasını görmezden gelmek bize yakışmaz. Bize yakışan, böyle bir sorun varsa bunu çözmektir. Şimdi bunun üzerine atlayıp buradan ucuz siyaset yapmak eski Türkiye'nin alışkanlığıdır. Bu alışkanlık artık para etmiyor, piyasası yok. Üç bin mağdur insan seçim kampanyalarında her gün önümüze çıktı. Bugün bunun istismarını yapan ana muhalefet partisinin milletvekillerine de aynı şeyleri söylediler. Şimdi sorun İzmir milletvekiline, sorun diğer milletvekillerine, onlar anlatsınlar ama korkar anlatamazlar. Bir kör dövüştür, bir anlamsız, bir yalan rüzgarı, bir siyasi istismar."