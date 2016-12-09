Başbakan Yıldırım: Ekonomi seferberliğimiz sürecek

Başbakan Binali Yıldırım, Türk lirasının dolar karşısında değer kaybetmesine ilişkin ekonomik önlemlerin süreceğini belirterek "Ekonomi seferberliğimiz artarak sürecek" dedi. Yıldırım, AKP ile MHP arasındaki anayasa çalışmalarının sona erdiğini ve hazırlanan yeni paketin yarın Meclis'e sunulacağını belirterek "Türk siyasetinin tarihinden tamamen kalkması için bir sistem değişikliği çalışması devam ediyor. Yeni anayasa çalışmalarımızı MHP ile beraber sınırlı bir şekilde değişikliği öngören bir teklifi hazırladık. AK Parti grubu olarak yarından itibaren anayasa değişiklik teklifimizi TBMM'ye veriyoruz." diye konuştu.

Filyos Limanı'nın temel atma töreninde konuşan Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Türkiye’nin kalkınması için çok büyük seferberlik başlattık. Sultan II. Abdülhamit’in hayali olan Filyos projesi sonunda hayata geçiyor. 150 yıllık hayal gerçek oluyor. Limanın toplam maliyeti 538 milyon. Bu sadece bir başlangıç. Altyapı tutarı. 100 binlerce dönüm araziyi de endüstri bölgesi haline getiriyoruz.

Bu yatırımla birlikte Zonguldak’ı deniz ulaşımında Karadeniz’in yıldızı haline getireceğiz. Zonguldaklı kardeşlerimizin bu projeyi yıllardır beklediğini biliyorum. Liman projesiyle beraber başka yatırımlar da aynı zamanda gelecek. 657 hektarlık alanı, limanın etrafında endüstri - sanayi bölgesi ilan ettik. Ne demek bu? Burada fabrikalar yapılacak.

Büyük kısmı fabrika, bir kısmı da orman arazisi olarak yeşilliği muhafaza ediyor. Bu endüstri bölgesinde tabii ki fabrikalar kurulacak. Üretim alanında en az 10 büyük fabrika kuracağız. 12 bin insanımıza iş sağlayacağız.

Yılda, 25 milyon ton yükleme - boşaltma kapasitesine sahip olacak bu liman. Bu endüstri bölgesi de limanla birleşmiş olacak. Karayolu bağlantıları gerçekleştirilecek. Yol üstünde bulunan Mithatpaşa - Aslankaya tünelleri de önümüzdeki sene hizmete girmiş olacak. Bitmedi.

Bugün limanla birlikte 72 hizmet tesisini de açıyoruz. Bölünmüş yollardan köprülere, okullardan gençlik merkezlerine, maden müzesinden yüzme havuzu ve spor salonlarına kadar birçok tesisi Zonguldak’a kazandırıyoruz. Yurtlar açıyoruz, hastaneler açıyoruz.

Az önce sağlık bakanımızın ifade ettiği gibi Zonguldak’a 400 yataklı büyük bir hastane yapma kararı aldık. Başladık ama maalesef yaşanan sıkıntılardan dolayı inşaatı devam ettiremedik. Şimdi bunun da sorunları çözülüyor ve süratle Zonguldak’a yakışır 400 yataklı şehir hastanesini de yapmış olacağız. Zonguldak’ta 14 yılda 7 milyar yatırım yaptık.

Bu bağlamda 1400 üzerinde derslik, 7 hastane, 2112 konut bitirdik, 1686 yeni konutun da yapımı devam ediyor. 44 taşkın koruma dere ıslahı gerçekleştirdik, yeşil Zonguldak’a 12 milyon fidan diktik.

Çaycuma Havalimanı’nı elden geçirdik, daha da geliştireceğiz. Hem yurtiçinden, hem yurtdışından daha çok sefer yapılacak, ekonomi gelişecek. Bu süre içinde toplamda 156 kilometre bölünmüş yol yaptık. Farklı noktalarda devam eden 16 projemiz var. Zonguldak - Bolu arası tamamen bölünmüş yol olarak tamamlandı.

Aynı şekilde Zonguldak - Bartın arasına da bölünmüş yol yapıyoruz, 4 kilometrelik bir bölüm kaldı.

14 yılda AK Parti iktidarı döneminde değerli Zonguldaklılar dış ticaretin gelişmesi, ekonomimizin dışa açılması, dünya ekonomisiyle bütünleşme, kıyı şeridi olan illerimize ayrı bir önem veriyoruz. Kilyos limanımızın dış ticaretin gelişmesi açısından hayati öneme sahip olduğunu biliyoruz. Hükümetlerimiz olarak geçtiğimiz 14 yılda denizcliğe çok büyük önem verdik.

2002'de sadece 35 olan denizcilik okulları sayısını 100'ün üzerine çıkardık. Deniz ticaret filomuz dünyada 19'uncu sıradaydı bugün 14'üncü sıraya yükseldi. Tersane sayımız 37'den 792a çıktı. deniz ticaret alanında ÖV'siz yakıt getirerek taşımacılığı teşvik ettik, böylece kıyılarımız arasında deniz taşımacılığını yüzde 80 artırdık.

İzmir'e büyük bir liman, Mersin'e büyük bir liman, Zonguldak'a da Türkiye'nin üçüncü büyük limanını bastık. Endüstri ile ilgili seferberliğimizi, yatırımımızı da başlatmış olacağız. Bütün bunları niye anlatıyorum? Zonguldak, kara elmasın merkezi. Zonguldak demokrasinin merkezi. Zonguldak'ın kadınları, erkekleri 15 Temmuz gecesi cumhurbaşkanının çağrısını alır almaz meydanlara indiniz.

Ay yıldızlı bayrağı yere düşürmediniz. Türkiye'nin geleceğini kurtardınız, sizin için ne yapsak azdır. Siz her şeyn en iyisine layıksınız. Allah sizden razı olsun. Alçak darbecilere, alçak FETO örgütüne gereken dersi veren sizsiniz.

Bu aziz millet, Zonguldaklılar, işte böyle bir duruş sergilediler. Bununla da kalmadınız, darbecilere darbe yaptınız, ekonomiye de can suyu verdiniz, destek oldunuz. Şimdi doları, dövizi bozdurarak da Türkiye'nin ekonomisine katkı yapıyorsunuz. Allah sizden razı olsun. Etrafımızda, civarımızdaki ülkelerde büyük sıkıntılar var.

İzmir'e büyük bir liman, Mersin'e büyük bir liman, Zonguldak'a da Türkiye'nin üçüncü büyük limanını bastık. Endüstri ile ilgili seferberliğimizi, yatırımımızı da başlatmış olacağız. Bütün bunları niye anlatıyorum? Zonguldak, kara elmasın merkezi. Zonguldak demokrasinin merkezi. Zonguldak'ın kadınları, erkekleri 15 Temmuz gecesi cumhurbaşkanının çağrısını alır almaz meydanlara indiniz. Ay yıldızlı bayrağı yere düşürmediniz.

Türkiye'nin geleceğini kurtardınız, sizin için ne yapsak azdır. Siz her şeyn en iyisine layıksınız. Allah sizden razı olsun. Alçak darbecilere, alçak FETO örgütüne gereken dersi veren sizsiniz. Bu aziz millet, Zonguldaklılar, işte böyle bir duruş sergilediler. Bununla da kalmadınız, darbecilere darbe yaptınız, ekonomiye de can suyu verdiniz, destek oldunuz.

Şimdi doları, dövizi bozdurarak da Türkiye'nin ekonomisine katkı yapıyorsunuz. Allah sizden razı olsun. Etrafımızda, civarımızdaki ülkelerde büyük sıkıntılar var.

Değerli kardeşlerim, madenciler, bugün Türkiye'de her alanda büyük değişim yaşıyoruz. Siyasetle, demokrasiyle, adaletle milletimize yaraşır bir ülke olmaya gayret ediyoruz. Bu heyecanı, bu azmi Türkiye'nin her köşesinde bütün vatandaşlarımızın gözünde görüyorum. Şimdi ise artık ülkemizi darbelerden kurtarmak, bir daha darbelerle anılmamak ve istikrarsızlığın Türk siyasetinin tarihinden tamamen kalkması için bir sistem değişikliği çalışması devam ediyor.

Yeni anayasa çalışmalarımızı MHP ile beraber sınırlı bir şekilde değişikliği öngören bir teklifi hazırladık. AK Parti grubu olarak yarından itibaren anayasa değişiklik teklifimizi TBMM'ye veriyoruz.

Yapmadığımız, yapamayacağımız hiçbir şeyin sözünü vermedik, bugüne kadar verdiğimiz her sözün de yerine getirdik. Çünkü biz Türkiye sevdamız için gece demeden, gündüz demeden çalışan Rece Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşlarıyız. Bu teklifle birlikte cumhurbaşkanlığı sistemi inşallah Türkiye'de koalisyonlar dönemini sona erdirecek güçlü meclis, güçlü icra şeklinde daha demokrasimizin güçleneceği, sorunların ortadan kalkacağı, güzel günleri hep birlikte yaşayacağız. Ben şimdi Zonguldaklılara soruyorum, Türkiye'nin geleceği için sistemi değiştirmeye hazır mısınız?

Bu sözümüzü gerçekleştirmek için tekrar size geleceğiz. Türkiye'de sorunların, krizlerin çözüldüğü nihai yer millettir. Milleti değil de çözüm için başkalarını arayanlar milletten gerekli cevabı alırlar. Türkiye'yi bölmeye çalışanlarla, bölücülerin avukatlığına savunanlarla FETÖ terör örgütü ilan edenler bu milletten hak ettiği cevabı eninde sonunda alacaklar.

Türkiye'ye inanmayanlar, Türkiye'nin kalkınma heyecanına katılmayanlar ne söylerlerse söylesin, bu büyük ülke, Türkiye istikrarlı bir şekilde kalkınıyor, güçleniyor. Bu toprakları yüz yıllar boyunca bize vatan kılan büyük millet olma ruhunun ne demek olduğunu 15 Temmuz'da bütün dünyaya gösterdik. Siz gösterdiniz.

Sizlerle gurur duyuyorum. Okul okul, fabrika fabrika, ocak ocak büyüyerek gelişecek, dünyanın parlayan yıldızı olmaya devam edeceğiz. Ekonomi seferberliğimiz bundan sonra da artarak sürecek. Çocuklarımızın, torunlarımızın geleceği için seferberlik halindeyiz.

AK Parti iktidarı olarak hiçbir zaman sorunları arkamızda bırakmadık, dağ gibi sorunları, dağ gibi hizmetlere dönüştürerek bugünlere geldik. AK Parti'nin şiarı sorunları torunlara bırakmak değil, çözmektir.

İnancımızı, heyecanımızı kaybetmediğimiz sürece çok daha güzel başarıları hep birlikte yaşayacağız. Bize dur durak yok, bu ülke için, bu millet için gece demeden, gündüz demeden aşkla, şevkle çalışmaya devam edeceğiz. Temelini attığımız tesislerinin ülkemize hayırlı olmasını diliyor, hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Sağ olsun, var olun. "