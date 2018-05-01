Başbakan Yıldırım ekonomi paketini açıkladı; işte sosyal medyada konuşulanlar

Başbakan Binali Yıldırım, Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrası 24 milyar liralık ekonomi paketi açıkladı. Vergi ve prim borçlarının yapılandırılacağını söyleyen Yıldırım, 12 milyon emekliyi ilgilendiren bir açıklama yaptı. Yıldırım "Emeklilere, gazi ve şehit yakınlarına Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi bin TL ikramiye verilecek" dedi.

Başbakan Yıldırım'ın açıkladığı paket sıra sürede sosyal medya Twitter'da gündem oldu. Ekonomi paketiyle ile ilgili yapılan paylaşımlar şöyle: