Başbakan Yıldırım: E-ticarette hedef 350 milyar lira

Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye'nin e-ticarette 2023 yılı hedefinin 350 milyar lira olduğunu açıkladı.

Antalya'da düzenlenen Uluslararası e-Ticaret Konferansı'nda konuşan Yıldırım, "Bilgi toplumu olmak için altyapının ülkenin her tarafında aynı şekilde gelişmiş olması lazım. Herkesi bilgi toplumunun bir ferdi haline getirmemiz, bilgisayar okuryazarlığını artırmamız lazım. İnternette tek şeritli yollarla bir yere varamayız. Çok şeritli yollara ihtiyaç var. İnternet otoyollarına ihtiyaç var. Bunu geniş bantla sağlıyoruz" dedi.

Yıldırım, "Son 15 yılda yaptığımız altyapı yatırımları sayesinde ulaşımın her alanında ve iletişimde ciddi bir anlamda bir ilerleme kaydettik. Mobil e-ticaret dünyada baş döndürücü bir hızla gelişiyor. Son 4 yılda dünya ticaret hacmindeki payı 4 kat arttı. Bugün gerçek alemde işlenenlerden daha ağır sanal alemlerde suçlar işleniyor. Bütün ülkelerin taraf olduğu bilişim suçlarıyla mücadele başlığında küresel bir anlaşmaya ihtiyaç var. E-ticarette, Cumhuriyetimizin 100. yılına giderken, 2023 hedefimiz 350 milyar Türk Lirası'dır. Bu hedefi tutturmayı inşallah başaracağız. Bunun ihtacat hedeflerimizin gerçekleşmesine de katkısı olacaktır. Türkiye satın alma gücüne göre 13'üncü büyük ülkesi" diye konuştu.