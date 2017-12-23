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Başbakan Yıldırım: Dünyanın birden büyük olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır (2)

'2018, EKONOMİNİN DAHA GELİŞTİĞİ BİR YIL OLACAK' Başbakan Binali Yıldırım, Karabük'te, Soğuk Spor Salonu'nda partisinin il başkanlığının kongresine katıldı

23 Aralık 2017 23:11

\'2018, EKONOMİNİN DAHA GELİŞTİĞİ BİR YIL OLACAK\'
Başbakan Binali Yıldırım, Karabük\'te, Soğuk Spor Salonu\'nda partisinin il başkanlığının kongresine katıldı. Başbakan Yıldırım burada yaptığı konuşmada, \"2017 sonu itibariyle ihracatımızın 157 milyara ulaşmasını bekliyoruz. Bu bir rekordur. Türkiye\'ye yakışan da budur. Bu başarının arkasında istikrar vardır, güven vardır, güçlü siyasi irade vardır. Sizler 15 yıldır ülkenize güveniyorsunuz. Ak Parti’ye güvenip, destek veriyorsunuz. Bu destekler devam ettiği sürece bizim önümüzde hiç kimse duramaz. Yarınımız, bugünden daha güzel olacak. 2018 istihdam ve büyüme artışının devam ettiği, Türkiye ekonomisinin daha geliştiği bir yıl olacak. Türkiye\'ye inanmayanlar, Türkiye hakkında felaket senaryoları yazanlar yine mahcup olacaklar\" dedi.
\'AK PARTİ DÜNYANIN EN BÜYÜK SİYASİ HAREKETİDİR\'
Başbakan Yıldırım, Türkiye\'yi 2023, 2053 ve 2071 vizyonlarına ulaştırmak için çalışmaya devam edeceklerini ifade ederek, şöyle konuştu:
\"Terör örgütlerini başımıza saranlar şunu bilsinler ki; bu millet doğusuyla, batısıyla 80 milyon bir olacak ve onların oyununa gelmeyecek. Birlikte Türkiye olacağız. Ak Parti, dünyanın en büyük siyasi hareketidir. Millet için, milletle beraber siyaset yapan bu yola çıkmış bir partiyiz. Ak Parti\'nin kaderi, milletin kaderi ile buluşmuştur, birleşmiştir. Ülkemize ve milletimize layık olmak için Türkiye\'yi 2023, 2053, 2071 vizyonu ile buluşturmak için çalışmaya, üretmeye, milletin yüzünü güldürmeye devam edeceğiz. Demokrasimizi, hukuk düzenimizi, daha da geliştireceğiz. Büyümemizi, gelişmemizi daha kararlılıkla sürdüreceğiz. Bugüne kadar her türlü ayrımcılığı reddederek her kesimi kucakladık. Bundan sonra daha çok çalışıp, daha çok üreteceğiz.\"

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