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Başbakan Yıldırım, doların 3,40 olduğunu gazeteciden öğrendi

Başbakan Binali Yıldırım, her gün yeni bir rekor kıran doları soran muhabire, "Öyle mi?" diye sordu

18 Kasım 2016 22:41

Başbakan Binali Yıldırım, her gün yeni bir rekor kırdığını ve 3,40 seviyesini geçtiğini söyleyen gazeteciye "öyle mi" diye sordu. Yıldırım bu cevabının ardından "Türkiye ekonomisinin temelleri sağlamdır" açıklaması yaptı. 

Yıldırım, cuma namazını Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde kıldı. Başbakan Yıldırım namaz sonrası kendisini bekleyen gazetecilerin sorularını yanıtladı.  Yıldırım'ın değerlendirmesi şöyle: 

 

"Türkiye ekonomisinin temelleri sağlamdır"

 

"Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısını saat 16.00'da, ilgili birimlerin katılımıyla geniş kapsamlı bir şekilde yapacağız. Amerikan seçimlerinden sonra dünya ekonomilerinde bir hareketlilik başladı. Özellikle döviz kurlarıyla başlayan bu hareketliliğin halen devam ettiğini biliyoruz. Dolar kurundaki bu artış da, diğer döviz kurlarındaki artışlar da dahil olmak üzere bu konuları değerlendireceğiz. Vatandaşlarımız rahat olsun, Türkiye ekonomisinin temelleri sağlamdır. Türkiye ekonomisiyle ilgili herhangi bir tereddüt yok."
 

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başbakanbinali yıldırımdolar340Türkiye ekonomisinin temelleri sağlamdır

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