Başbakan Yıldırım Diyarbakır'da: Yıkılan gönülleri de yapacağız, binaları da...

Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Tayyip Erodğan'la birlikte gittiği Diyarbakır'da halka "Sizin sorununuz Türkiye'nin sorunu PKK terör örgütüdür" dedi. Yıldırım, "Gönülleri de yapacağız, binaları da yapacağız, Ülkemizin birlik ve kardeşliğini de sağlayacağız. Dost düşman herkese ilan ediyoruz" diye konuştu.

Binali Yıldırım, Diyarbakır Havalimanı Yeni Terminal Binası ve 116 projenin açılış töreninde konuştu.

Yıldırım'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Bu terör belasını Türkiye'nin gündeminden çıkarmaya azmettik. İnşallah Türkiye terör belasından kurtulacak. Diyarbakırımız da geleceğe emin adımlarla yürüyecek. Sevgili Diyarbakırlılar, PKK terör örgütünün Kürtler diye bir sorunu yok, sizin sorununuz Türkiye'nin sorunu PKK terör örgütüdür. Bu sorunu Türkiye'nin gündeminden çıkarmaya yemin ettik. Onun için buradayız Sayın Cumhurbaşkanım. Şunu herkes iyi bilmelidir, ekmeğimizi böleriz ama Türkiye'yi böldürtmeyiz. Yolları böleriz ama ülkeyi böldürtmeyiz.

Sayın Cumhurbaşkanım, bugün Diyarbakır'da 600 trilyona varan rezervlerin açılışını yapıyoruz. Bunların içinde en önemlisi Diyarbakır Uluslararası Havaalanıdır. Yaklaşık 278 trilyona mal olmuş, tek körüklü köprülü uluslararası havaalanıdır. Diyarbakırımıza hayırlı olsun. Artık Diyarbakır Havaalanı, Uluslararası Havaalanı oldu. Geçen ay Erbil'e ve Kıbrıs'a doğrudan seferler başladı. Önümüzdeki günlerde yurt dışındaki farklı noktalara doğrudan seferler başlayacak. Böylece Diyarbakır'ı yakıp yakanlar, çukurlar kazanlar bu yaptıklarından pişman olacaklar.

Sayın Cumhurbaşkanım, saygıdeğer hanımefendi. Yaptıklarımız bununla sınırlı değil, Diyarbakır'da bugüne kadar son 14 yıl içerisinde sizin liderliğinizde yaptığımız hizmetlerin tutarı 25 katrilyondur. Helali hoş olsun. Diyarbakır'da biz sizlerle gurur duyuyoruz.

Saygıdeğer Cumhurbaşkanım, Diyarbakır'da her alanda birçok hizmeti vatandaşımızın ayağına getirdik. Diyarbakır'ın 2002 yılında bölünmüş yolu ne kadardı biliyor musunuz? Sadece 37 kilometre. Koca Diyarbakır'da 37 kilometre bölünmüş yol, 80 yılda. 14 yılda biz, AKP iktidarında ne kadar yaptık? Bir tahmin edin bakalım. Tam 350 kilometre yol yaptık, 350 kilometre. 37 kilometreden 350 kilometreye... Diyarbakır'ı Mardin'e, Elazığ'a, Batman'a, Siirt'e, Şanlıurfa'yla bölünmüş yolla bağladık. Yolları böldük, hayatları birleştirdik. Yolları birleştirdik, milleti kardeş yaptık, bölünmez yaptık.

"Diyarbakır Türkiye demektir"

Sadece ulaşımda değil Sayın Cumhurbaşkanım, eğitimde Diyarbakır AKP iktidarında çok büyük ilerleme kaydetti. Selahattin Eyyubi Üniversitesi'ni, teknoloji geliştirme merkezini, 10 bin 500 kapasiteli yükseköğrenim yurdunu kazandırdık. İlköğretimde, ortaöğretimde 4 bin 667 sınıf yaptık, okullarımızdaki eğitim kalitesini arttırdık. Tarımda, Diyarbakır son 10 yılda büyük destek aldı. Mehdi Eker'in Tarım Bakanlığı süresinde, şimdi Şanlıurfa milletvekilimiz Faruk Çelik'in katkılarıyla Diyarbakır tarımda hizmet almaya devam edecek. Diyarbakır'ın içme suyu yoktu, sizin seçtiğiniz belediye başkanı Diyarbakır'ın sorunlarıyla uğraşması gerekirken terör örgütüne lojistik destek vererek sizin kaynaklarınızı, paralarınızı terör örgütüne aktardılar.

Sizin dişinizden tırnağınızdan arttırdığınız her kuruşun size hizmet olarak geri dönmesi için ne gerekiyorsa yapacağız. Terör örgütüne para gönderenlerden liğme liğme hesabını soracağız. TOKİ, 13 bin 400 konut yaptı, hak sahiplerine teslim ediyor. Teşekkür ediyoruz.

Diyarbakır'a yaptığımız destek 3.5 milyonu aştı, 3.5 katrilyon. Diyarbakırlılar daha fazlasına layık. Biz Diyarbakırlılarla gurur duyuyoruz, sağ olsun var olun. Orman ve Su İşleri Diyarbakır'a 24 milyon fidan dikti. Onlar fidanları indiriyor, biz fidan dikiyoruz. Liğme liğme hesabını soracağız. Diyarbakır buna hazır mı? İşte al yıldızlı bayrak, işte tek millet, işte tek vatan!

Diyarbakır demek kardeşlik demektir. Diyarbakır Türkiye demektir. Diyarbakır Türkiye'nin. Saygı değer Başbakanım, Diyarbakır'ın bereketli topraklarını suyla barıştırmak var. 7 milyarlık bir proje... Terör örgütü bu barajı yaptırmamak için elinden ne geliyorsa yapıyor. Her türlü engeli çıkarıyor, ama onlar ne yaparsa yapsın bu büyük millet, bu Diyarbakır bunlara pabuç bırakır mı? Bırakır mısınız? Silvan barajını da suyla buluşturacağız. Diyarbakır'ın topraklarını bolluğa berekete boğacağız. Diyarbakır'ın zenginlemesi demek, onlar biliyor ki bölünmüş yollar demek Diyarbakır'ın medeniyet yolculuğunda emin adımlarla ilerlemesi demektir. Havayolu demek, Diyarbakır'ın dünyayla buluşması demek. Ne yaparsanız yapın, ister çukur açın, ister el yapımı bombalarla genç fidanlarımızı şehit edin, ister savunmasız insanlarımızı katledin, başaramayacaksınız! İç ve dış iş birlikçilerinizle, siyasi uzantılarınızla asla başaramayacaksınız. Çünkü bu millet kadim medeniyetten geliyor. Bu millet bin yıldır Malazgirt ovalarında kader birliği yapmış, bir olmuş, beraber olmuş, tasada da sevinçte de hep beraber olduk. Bundan sonra da devam edeceğiz.

"Yıkılan gönülleri de yapacağız, binaları da..."

Sayın Cumhurbaşkanım, saygıdeğer hanımefendi

Diyarbakır Çevre Yolu tüm hızıyla devam ediyor. Bittiğinde 50 kilometreyi bulacak. Belediye'ye diyoruz ki "Bize yardımcı ol" o da diyor ki "Ben terör örgütüne yardımcı olurum" Diyarbakır, Adıyaman'ın arasında köprüyü yapan Recep Tayyip Erdoğan'ın arkadaşlarıdır. Hiç merak etmeyin, biz sizinle gurur duyuyoruz. Önümüzde güzel günler var. Yarınımız bugünden daha güzel olacak. Geleceğimiz bugünden daha aydınlık olacak. Bakın Sur'un, tarihi şehir Sur'un 6 mahallesini ne hale getirdiler. 15 mahallenin 6'sını bombalarla, çukurlarla kazarak o tarihi eserlere zarar verdiler. Orada yaşayan 4 bin aileyi yerinden yurdundan ettiler. Ama biz, milletin hizmetinde bir iktidar olarak. AKP iktidarı olarak hep dedik ki, "İnsanı yücelt ki devlet yücelsin" İşte o yaraları sarıyoruz. Esnaflara 3 trilyon ödedik, 6 ay sonra bugünlerde süresi bitiyor. 6 ay daha uzatıyoruz, 3 trilyon daha ödeyeceğiz. Tarihimizden, ecdadımızdan bize miras kalan Sur'un o tarihi yapılarını, o göz bebeğimiz yapılarını en güzel şekilde yeniden yapacağız. Şimdi biz, Sur'u yapmaya başlayınca hemen bir iftira, bir yalan kampanyası başlattılar. "Efendim Sur'u peşkeş çekeceklermiş" Hadi oradan! Terör örgütüne lojistik destek vereceğinize vatandaşa kulak verin. Vatandaşın dertleriyle dertlenin. Terörün gece gündüz destekçisi olacağınıza, mağdur Diyarbakır halkının dertleriyle dertlenin. Bunların hepsi gelip geçecek, ama bizim kardeşliğimiz sonsuza kadar devam edecek. İşte Diyarbakır'dan bunu söylüyoruz.

Sevgili Diyarbakırlılar, hiç merak etmeyin. Bugün, az sonra liderimiz, sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Diyarbakır'da tarihi konuşmasını yapacak ve Diyarbakırımızın, Türkiye'nin 2023 hedeflerine giderken yol haritasını sizlere ilan edecek. Sizleri daha fazla meşgul etmek istemiyorum, yıkılan her bina daha güzel yapılır ama yıkılan gönüller daha zor tamir edilir. Gönülleri de yapacağız, binaları da yapacağız, Ülkemizin birlik ve kardeşliğini de sağlayacağız. Dost düşman herkese ilan ediyoruz. "Bizim yolumuz kardeşlik yoludur, ben gelmedim kavga için. Aşkın yolu gönüllerdir, gönüller yapmaya geldim". Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet olun

