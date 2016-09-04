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Başbakan Yıldırım Diyarbakır'da

Başbakan Yıldırım yeni ekonomi paketini açıklayacak

04 Eylül 2016 16:55

Başbakan Binali Yıldırım, özel uçak "ANA" ile saat 13.10'da Diyarbakır'a geldi. Ekonomi paketini açıklayacak olan Başbakan Binali Yıldırım'ı, Diyarbakır Havalimanı'nda Vali Hüseyin Aksoy, Emniyet Müdürü Adnan Taşdan ve diğer ilgililer karşıladı.

Başbakan Yıldırım'a Diyarbakır ziyareti sırasında, Başbakan Yardımcıları Nurettin Canikli ve Veysi Kaynak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile çok sayıda milletvekili de eşlik ediyor.

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