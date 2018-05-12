Başbakan Yıldırım: Demokrasi sınavı sanal alemde değil sandıkta

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın sözleri sonrasında sosyal medyada başlayan önce, 'T A M A M' ardından, 'S I K I L D I K' furyasına tepki gösteren AKP Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, "Bizim hileli işlerle, katakulliyle işimiz olmaz, demokrasi sınavı sanal alemde değil, sandıktadır. Sandığa gidilecek ve sınavı herkes verecek" diye konuştu.

Yıldırım, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları 5. Olağan Kongresi'ndeki konuşmasında, ülkenin güvenliği, barışı ve kardeşliği için hudut boylarında, Afrin'de, El-Bab'da bulunan bütün Mehmetçiklere selam gönderdi. Türkiye'nin bütün renklerinin salonda bulunduğunu belirten Yıldırım, cennet vatanın her köşesinin gençlerle güzel olduğunu dile getirdi.

Yıldırım, salondaki gençlere, "Sizler sadece bu güzel ülkemizi değil, bütün bölgeyi aydınlatıyorsunuz. Bütün insanlık meselelerine aşinasınız, dünyanın acılarına karşı vicdanlısınız." sözleriyle seslendi.

Yıldırım, gençlerin her türlü ayrımcılığı reddettiğini anlatarak, şöyle devam etti:

"Zira siz Osmanlı'nın, Selçuklu'nun torunlarısınız. Bu memleket davasına sahip çıkıyorsunuz. AK Parti'nin eğitiminden geçtiniz, bu teşkilatın hamuruyla yoğruldunuz. Siyasi terbiyenizi sizin en sağlam yol arkadaşınız, millet sevdalısı Recep Tayyip Erdoğan'dan aldınız. Ülkemizin bütün manevi mimarlarını da rehber edindiniz. AK Parti gençliğinde kibir, enlik olmaz, biz olur. Adalet, merhamet, hoşgörü, sevgi ve kardeşlik olur. Bu sancağı, bu bayrağı bugünlere Recep Tayyip Erdoğan taşıdı, onun arkadaşları taşıdı. Artık sancak size teslim olacak. Kutlu, büyük, güçlü Türkiye'nin sancağını emin olarak sizlere teslim etmek için Allah'ın izniyle bu yolda birlikte yürüyeceğiz."

"Algı operasyonlarıyla sonuç çıkmaz"

Türkiye'nin genç fikirlere ihtiyacı olduğuna ve 24 Haziran'ın yaklaştığına işaret eden Yıldırım, "Birileri, ana muhalefet sanal alemde, sanal mesajlarla bırakın 'Tamam' desin dursun, biz ne diyoruz, 'Durmak yok, yola devam' diyoruz. Bizim hileli işlerle, katakulliyle işimiz olmaz, demokrasi sınavı sanal alemde değil, sandıktadır. Sandığa gidilecek ve sınavı herkes verecek. Algı operasyonlarıyla sonuç çıkmaz, 12 seçimden alnının akıyla çıkan AK Parti'nin adresi sanal hesaplar değil, sandıktır." diye konuştu.

"Hevesleri sandığın içinde kalacak"

Başbakan Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedefe koyanların adresini milletin iyi bildiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Kandil'den, Pensilvanya'dan talimat alanların, medet umanların bu hevesleri sandığın içinde kalacak, bunu buradan ilan ediyorum. AK Parti gençliği, ruhunu emperyalistlere kiralayanlarla değil ülkesine, milletine ve bayrağına gönül verenlerle birliktedir. Türkiye'nin pırlanta gençliği, Türkiye düşmanlarına değil, kendi kaderine, kendi liderine, Recep Tayyip Erdoğan'a tabidir, liderine sahip çıkacaktır."