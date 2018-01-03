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BAŞBAKAN YILDIRIM, DAYISININ OĞLUNUN CENAZE TÖRENİNE KATILDI

Taner YENER-Harun UYANIK/İSTANBUL,(DHA)  Başbakan Binali Yıldırım,  tedavi gördüğü hastanede solunum yetmezliği nedeniyle yaşamını yitiren dayısının oğlu Abdullah Yağız'ın (75) cenaze törenine katıldı

03 Ocak 2018 20:08

Taner YENER-Harun UYANIK/İSTANBUL,(DHA) 
Başbakan Binali Yıldırım,  tedavi gördüğü hastanede solunum yetmezliği nedeniyle yaşamını yitiren dayısının oğlu Abdullah Yağız\'ın (75) cenaze törenine katıldı.
Okmeydanı Halil Rıfat Paşa Camii\'nde ikindi namazına müteakip düzenlenen cenaze törenine Başbakan Binali Yıldırım oğulları Erkam ve Bülent Yıldırım, kardeşleri İlhami ve Eyüp Yıldırım, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İBB Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, Abdullah Yağız\'ın oğulları Çetin ve Metin Yağız ile kardeşlerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda yakını katıldı. Yağız ailesinin fertleri avluda taziyeleri kabul etti.

YILDIRIM, “ÇALIŞACAĞIZ, AMA AHİRETİ DE İHMAL ETMEYECEĞİZö
Dayısının oğlu Hacı Abdullah Yağız\'ı son yolculuğuna uğurladıklarını söyleyen Başbakan Yıldırım, “Uzaktan yakından bu cenaze namazına iştirak eden acımızı paylaşan bütün dost, akraba ve kardeşlerimize de Allah razı olsun, diyoruz. Hepinizin ahrete giden bütün meftalarına da rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Ülkemizin, milletimizin birliği dirliği için hayatını seve seve veren şehitlerimize de Allah\'tan rahmet diliyoruz. Gazilerimize hayırlı ömürler diliyoruzö dedi.
Yıldırım, cami hocasının içeride çok güzel nasihatlerde bulunduğunu da ifade ederek, “Bu dünya geçici.  Dünyada çalışacağız çabalayacağız ama ahireti de ihmal etmeyeceğiz. İşte hepimizin böyle bir günü olacak. Allah bugünümüzde yardım etsin. Bugüne hazırlıklı olmayı da bizlere nasip eylesin. Ben hepinize ailemiz adına şükranlarımı sunuyorum. Sağolun varolun geldiniz acımızı paylaştınız. Allah hepinizden razı olsunö dedi.
Konuşmanın ardından Abdullah Yağız\'ın cenazesi Başbakan Yıldırım\'ın da arasında bulunduğu yakınlarının omuzlarında cenaze aracına götürüldü. Yağız\'ın cenazesi daha sonra Hasdal Mezarlığı\'nda toprağa verildi

Görüntü Dökümü:
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Başbakan Cenaze namazı kılması
Cenazeye katılanlardan detaylar
Başbakanın konuşması 
Ailenin taziyeleri kabul etmesi

03.01.2018 - 16.37 Haber Kodu : 180103134

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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