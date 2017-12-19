Başbakan Yıldırım Dakka'da yeni Büyükelçilik binasının temelini attı (4)

(Başbakan Binali Yıldırım\'ın Bangabandhu Anıt Müzesi ziyareti fotoğrafları eklendi)

Dakka, 19 Aralık (DHA) - Başbakan Binali Yıldırım, Bangladeş\'in başkenti Dakka\'nın diplomatik bölümünde yeni yapılacak Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği’nin yeni binasının temelini attı.

Başbakan Yıldırım, yanında Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile diğer heyet üyeleriyle birlikte Bangladeş’in başkenti Dakka’nın 33 km uzağındaki \"Ulusal Şehitler Anıtı\"nı gezerek şeref defterini imzaladı.

Bangladeş’i ziyaret eden yabancı devlet adamları, öncelikle Bangladeş’in 1971 yılında bağımsızlığını kazanmasından sonra inşa edilen anıtı ziyaret ettikten sonra resmi programlarını başlatıyorlar.

Başbakan Yıldırım, anıt bahçesine dostluk ağacı fidanı diktikten sonra başkentin diplomatik bölümünde yeni yapılacak Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği’nin yeni binasının temelini attı.

Daha sonra Türkiye’nin dış yardımlarını organize eden TİKA’nın yaptırdığı Kemoterapi tedavi merkezinde de incelemeler yapan Başkan, Bangladeş halkının babası sayılan Şeyh Mujibur Rahman ve ailesinin katledildiği ve günümüzde müze haline getirilen evi gezdi.

Günümüzdeki Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina’nın babası ve Banladeş’in ilk Cumhurbaşkanı olan Şeyh Mujibur Rahman, 15 Ağustos 1975 yılında tüm aile fertleriyle birlikte bu evde katledilmişlerdi. Bangladeş’in kadın başbakanı olan Şeyh Hasina ise, Bangladeş dışında oldukları içim katliamdan sağ kurtulmuşlardı.



(Fotoğraflı)

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- Başbakan Binali Yıldırım\'ın Bangabandhu Anıt Müzesi ziyaretinden görüntüler