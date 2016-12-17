Başbakan Yıldırım: Daha 15 Temmuz'dan ders almamışlar!

Başbakan Binali Yıldırım, Kayseri'deki 13 askerin şehit olduğu 55 kişinin yaralandığı terör saldırısıyla ilgili açıklama yaptı. Yıldırım, terör saldırısını gerçekleştirenle ilgili olarak "Terörün amacı bizim moral değerlerimize zarar vermek, milletimizin canını sıkmak ama öyle anlaşılıyor ki, 15 Temmuz'dan ders almamışlar" dedi.

Başbakan Yıldırım, terör saldırısı sebebiyle programının iptal olcağına dair haberleri yalanladı. Kahramanmaraş programının iptal olmadığını belirten Yıldırım "Program niye iptal ediliyor, teröre teröristlere daha da sevindirmeye hiç niyetimiz yok" dedi.

Başbakan Yıldırım'ın saldırıyla ilgili ilk açıklaması şöyle:

Bu sabah saatlerinde Kayseri Komando Tugayı'ndan hafta sonu izni için çıkan askerlerimizi şehre götüren halk otobüsüne yolda bikr canlı bomba saldırısı maalesef gerçekleşti.

Bu alçak terör eylemi sonucu şehit olan askerlerimiz var. Yaralı askerlerimiz var, yaralılarımız tedavisi devam ediyor. Şu anda bakanlarım olay yerindedir. Gerekli çalışmaları, oradaki emniyet güçleriyle birlikte devam ediyorlar.

Gelişmeler belirli aralıklarla vatandaşylarımızla paylaşılacak. Olay bundan ibarettir. Teşekkür ederim.

Program niye iptal ediliyor, teröre teröristlere daha da sevindirmeye hiç niyetimiz yok. Terörün amacı bizim moral değerlerimize zarar vermek, milletimizin canını sıkmak ama öyle anlaşılıyor ki, 15 Temmuz'dan ders almamışlar. Hangi surette gelirse gelsin terör alçaklıktır, insanlık suçudur. Masum insanları öldürmek, insanlığı öldürmek gibidir. Ama terör örgütü şunu bilmelidir ki, Çanakkale, İstiklal ruhu bu millette tam anlamıyla vardır. Bu olaylar bizim ve milletimizin terörle mücadele gücünü zayıflatmaz, aksine daha da artırır. Programımızı yapacağız, Kahramanmaraş'tan Sütçü İmam'ın torunlarının memleketinden bu alçaklara mesajımızı vereceğiz.