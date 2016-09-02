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BBC Türkçe

Başbakan Yıldırım: Çözüm mözüm yok

Hafta sonunda ekonomik ve askeri paket açıklayacağı Diyarbakır gezisi öncesinde hükümetinin ilk 100 gününü değerlendiren Binali Yıldırım, Kürt meselesi ile ilgili olarak 'Çözüm mözüm yok. O fırsatı kaçırdılar' diye konuştu.

02 Eylül 2016 17:17

Hafta sonunda ekonomik ve askeri paket açıklayacağı Diyarbakır gezisi öncesinde hükümetinin ilk 100 gününü değerlendiren Binali Yıldırım, Kürt meselesi ile ilgili olarak 'Çözüm mözüm yok. O fırsatı kaçırdılar' diye konuştu.

"Çözüm vatandaşta" diyen Yıldırım, "Terör örgütünü Kürtler diye bir sorunu yok. Kürt vatandaşlarının PKK diye bir sorunu var" diye devam etti ve operasyonların artarak süreceği mesajını verdi.

Bu hafta sonu doğu ve güneydoğu illerini kapsayan bir yeniden kalkınma projesi ve ekonomik gelişme programını devreye sokacaklarını söyleyen Yıldırım, "Cazibe merkezleri oluşturulacak. 1,4 milyar dolar civarında yeni temel atıyoruz. Operasyon sırasında yıkılana vatandaşlarımızın konutları yeniden yapılacak, bir yılda tamamlanacak" diye konuştu.

Başbakan Yıldırım bölgeye en büyük zararı PKK'nın verdiği görüşünü yineleyerek, "Orada güvenlik kuvvetlerimize ve bölge halkına verdikleri zararın parasal tutarı 10 milyar, 3 yıl içerisinde tekrar o zararları ortadan kaldıracağız" dedi.

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