Başbakan Yıldırım: Çözüm falan yok artık, o fırsatı kaçırdılar!

Başbakan Binali Yıldırım, "65. Hükümetin İlk Yüz Günü" değerlendirme toplantısında "Hükümetimiz iç güvenliğin sağlanması konusunda hiçbir taviz vermeyecek. Çözüm mözüm yok kardeşim, o fırsatı kaçırdılar" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, hükümetinin 100 gününü bakanlarla birlikte değerlendirdi. Toplantıda bilgi veren Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, şu ana kadar 33 bin 838 kişinin tahliye edildiğini söyledi.

Başbakan Yıldırım, tarımda havza bazlı desteklemeye de geçeceklerini ifade etti.

"Çözüm falan yok kardeşim"

Yıldırım "İç güvenliğin sağlanması konusunda taviz verilmeyecek. Çözüm falan yok kardeşim, çözüm vatandaşta. O fırsatı kaçırdılar. Terör örgütünü vatandaşın başına bela olmaktan kurtaracağız. PKK terör örgütü sorunu var" diye konuştu.

Operasyonlar sırasında özellikle Diyarbakır, Siirt, Şırnak'ta yapılan çalışmalarda 40 ton uyuşturucu ele geçirildiğini söyleyen Yıldırım "Bu bölücü terör örgütü uyuşturucuyu ne yapıyor Bu kadar içecek hali yok, milleti zehirliyorlar, çocukları zehirliyorlar. Hatta Avrupa'ya götürüyorlar, oradakileri de zehirliyor. Avrupalılar ne zaman akıllanacak ben merak ediyorum. Onlar, onlara sergi açtırmaya devam etsin, bir yandan çocuklarını zehirlemeye terör örgütü de devam ediyor. Buradan bu çağrıyı da o dostlarımıza yapıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Başbakan Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



"100 gün içerisinde 56 milyon fidanı toprakla buluşturdu Veysel Hoca. Orman varlığımız artmaya devam ediyor. Önemli tesislerin açılışını gerçekleştirdik, 163 temel attık. Kıbrıs'a su götürmüştük ancak boşa akıyordu. İzole hatlarını yapmak suretiyle belediyelere su verilmekte. Kıbrıs'la 3 yıllık yeni bir yardım programını da hükümetimiz onayladı. Kıbrıs'ta görüşmeler devam ediyor, amacımız burada barışın sağlanması. Türkiye her zaman adada barıştan yana olmuştur. Ancak burada adil bir yönetim bizim için vazgeçilmezdir. KKTC yönetimine her türlü desteği verdik, vermeye devam ediyoruz"

Yasadışı göçü engelleme konusunda taviz vermedik

"77 milyon kök kenevir imha edildi. Bu uyuşturucu işine bulaşan 8 bin 561 kişi gözaltına alındı, bunların bir kısmı tutuklandı. Sadece bu uyuşturucunun parasal değeri 4 milyar lira, 4 katrilyon. Bu, bir ayda yapılan operasyonun sonucu.

Yasadışı göçü engelleme konusunda taviz vermedik. Biz sözümüzün arkasındayız, ABD'den de aynı tavrı bekliyoruz. Darbe gecesi bile sahil güvenlik 2 bin göçmenin hayatını kurtardı.

Mısır ve Suriye ile normalleşme atağı başlatıldı.

Mahallelerde bekçi sistemine geçiyoruz. Kalıcı korucu sistemini yaygınlaştırıyoruz. Terörden zarar gören vatandaşlarımıza da destek oluyoruz. Bunun yanında yasadışı göçe de izin vermedik. Biz sözlerimizin arkasındayız, AB'nin de sözlerinin arkasında olmasını bekliyoruz. Darbe gecesi bile Sahil Güvenlik 2 bin kişinin hayatını kurtardı"

DEAŞ dünyanın başına bela oldu

DEAŞ denen bela, dünyanın başına büyük bir bela oldu. DAEŞ'le mücadelede Türkiye zayıf kalıyor diyenlere cevabım var. 145 ülke vatandaşı 52 bin DAEŞ'li şüphelisine giriş yasağı koyduk. 3 bin 800 kişiyi sınırdışı ettik. Göçmenlerin yakalanma işi ve bunların barınma işleri devam ediyor.

Sadece FETÖ'nün verdiği zararlar değil, bölücü terör örgütünün zararlarıyla mücadele ediyoruz. Yerel yönetimlerinin verdiği destek karşısında önlemlerimizi alıyoruz. Kayyum atanabilecek, yönetimleri kayyum marifetiyle sürdürülebilecek. Valilikler, İl Özel İdareleri belediyelerin erişemediği yerlere erişecek.

2017'den itibaren elektronik kimlik vereceğiz. Bütün vatandaşlarımıza verilecek.

Milli Savunma Bakanlığı yeniden kuruldu

"Milli Savunma Bakanlığı yeniden doğdu. Darbe girişiminden sonra yeniden yapılanma süreci yaşadık. MSB tamamen müstakil bir bakanlık olarak yapılandı.

Yani, sivil-asker birlikte çalışacağı, kapsamlı bir organizasyon kavuştu. Silahlı Kuvvetlerin yan işlerini artık MSB yapacak, asker kendi işiyle uğraşacak. Silahlı kuvvetlerimiz kendi içinde bir yenilenme hareketini de başlatmış oldu. Daha uzmanlaşmış bir silahlı kuvvetler. Çevik, profesyonllerden oluşan ve her türlü tehdide hazır bir hale geliyor. YAŞ'ın yapılanması, ilişkilerin belirlenmesi, okulların lise ve orta kısımlarının kapatılması ve bu kahpe örgütün en büyük araçlarını buradan izlerini silmek için her türlü tedbir alınmış vaziyette. Türkiye savunma sanayi alanında yerlileştirme ve millileştirme hamlesini hızlandıracak. Caydırıcılığı artıracak tedbilere devam edecek"

"Vatandaş ile devleti barıştırdık"

"Diğer bakanlıkların da önemli çalışmaları var. 100 günde en fazla yaptığımız iş ekonomi üzerindedir. Vatandaş ile devleti barıştırdık. Faizleri, gecikmeleri bir kenara bırakıp barışıyoruz. Devlet vatandaşıyla kavgalı olamaz. Vergi barışı, her türlü cezalar, primler vs. yapılandırdık, faizlerini affettik. Yatırımcıya da konfeksiyon usulü teşvik yok. Ismarlama. Türkiye büyük projeler karşısında 20-30 yıl beklemeyecek. Türkiye dünyada en fazla büyüyen 5 ülke arasında 2'nci, 3'üncü sırada. "