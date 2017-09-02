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BAŞBAKAN YILDIRIM ÇAMLICA GİŞELERİ ASAYİŞ UYGULAMA NOKTASINDAKİ POLİSLERLE BAYRAMLAŞTI... (1)

Haber-Kamera: Uğur AYAZSIN / İstanbul DHA Başbakan Binali Yıldırım, Çamlıca Gişeleri Asayiş Uygulama Noktası'ndaki polislerin bayramını kutladı

02 Eylül 2017 18:33

Haber-Kamera: Uğur AYAZSIN / İstanbul DHA
Başbakan Binali Yıldırım, Çamlıca Gişeleri Asayiş Uygulama Noktası\'ndaki polislerin bayramını kutladı. Tuzla\'daki konutundan Başbakanlık Vahdettin Köşkü\'ne giden Başbakan Yıldırım, uygulama noktasında konvoyunu durdurdu. Burada   polislerin sorunlarını dinleyen Başbakan Yıldırım polis telsizinden de tüm güvenlik güçlerinin bayramını kutladı. Başbakan Yıldırım, daha sonra trafik ekiplerinin denetleme için durdurduğu sürücüler ile sohbet etti, çikolata ikram etti. 

Görüntü Dökümü:
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-Başbakan Binali Yıldırım\'ın konuşması
-Polisler ile tokalaşması
-Sürücüler ile sohbet etmesi
-Sürücülere çikolata ikramı
-Çocuklarla bayramlaşma
-Konvoydan görüntü 
-Genel ve detaylar


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Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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