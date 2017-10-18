Başbakan Yıldırım: Büyük ülkeler küresel adaleti sağlayamadı; böyle bir yere varılmaz

TRT World’ün ilk kez düzenlediği Uluslararası TRT World Forum İstanbul’da yüksek bir katılımla başladı. Foruma katılan Başbakan Binali Yıldırım, küresel teröre bir kez daha dikkat çekerek, "Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 5 biraderi var. Bu 5 birader birilerinden taraf oluyor. Dolayısıyla sorunlar çözülmüyor, sorunların torunlara havalesi devam ediyor. Böyle bir yere varamayız.’’ dedi.

TRT World Forum, alanında uzman akademisyen, siyasetçi, gazeteci, sivil toplum ve düşünce kuruluşlarından olmak üzere yurt içinden ve yurt dışından yaklaşık 400 profesyoneli İstanbul’da bir araya getirdi.

Bu yıl ilki düzenlenen ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın onur konuğu olduğu TRT World Forum’un katılımcıları arasında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tunus Nahda Hareketi Lideri Raşid Gannuşi, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, RUSI Genel Direktörü Karin von Hippel, Malcolm X’in kızı Ilyasah Shabazz ile İspanya eski Başbakanı Jose Luis Rodriguez Zapatero ve TRT Genel Müdürü İbrahim Eren de bulunuyor.

Forumda bir konuşma yapan Başbakan Binali Yıldırım, Birleşmiş Milletler’e sert eleştiriler yönelterek, ‘’BM'nin 5 biraderi var. Bunlardan biri birilerine taraf oluyor ve tüm çözümün önünü tıkıyor. Dolayısıyla sorunlar çözülmüyor. Sorunları torunlara devrederek güvenli bir dünya kuramayız. Böyle bir yere varamayız. Onun için Cumhurbaşkanımız ısrarla BMGK değişmeli, reforma tabi tutulmalıdır diyor. Artık şartlar 1948'deki şartlar değildir.’’ dedi.

"Değişime ilham olmalıyız"

TRT World Forum’un ana temasına dikkat çeken Yıldırım, ‘’Şartlar ne kadar belirsiz olursa olsun değişime öncülük etmeliyiz. Değişime ilham olmalıyız. Değişime ilham olmak nasıl olacak? Türkiye’nin yaptığı gibi olacak. Biz terörün, sonuç olduğunu söylüyoruz. Terörün sebeplerini ele alınmadan sorunun çözülemeyeceğini söylüyoruz. BM'nin küresel barışa kardeşliğe yeterince vaziyet edemediğini söylüyoruz. Ve dolayısıyla da yüksek sesle de değişimin şart olduğunu söylüyoruz.’’ şeklinde konuştu.

Dünyada artan mülteci sayısına da değinen Başbakan Yıldırım, ‘’Değişen iletişim imkanlarında dünya şartlarında 55 milyona ulaşmış mülteci nüfusunu görmezden gelemeyiz. Kapılarımızı, sınırları yüksek duvarlarla örerek bu sorundan kurtulamayız. Bu sorunu kapsamlı bir şekilde ele almak ve küresel bir çözüm bulmak zorundayız. Bunun yolu da haksızlıkları, iç savaşları ortadan kaldırarak bölgesel kalkınma farklarını yok etmeye yönelik adımlar atılması gerekiyor. Dolayısıyla Türkiye bu ilhamla, bu değişim ilhamını bütün dünyaya anlatıyor.’’ ifadesini kullandı.

Binali Yıldırım, TRT World’ün de sesini duyurmayanların sesi olarak kurulduğuna dikkat çekerek, ‘’Amaç coğrafyamızda yaşanan iç karışıklıkların birinci derecede aktarılmasını sağlamaktır.’’ dedi.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ da, TRT World kanalınının gerçeği yansıtan bir ayna olduğunu ve insan odaklı bir yayın yaptığını belirterek ‘’Dünyanın dört bir yanında, egemen güçlerin tehdidi, baskısı nedeniyle yaşanan hadiseleri, gerçeklikleri olduğu gibi yansıtmaktan çekinen veya yansıtamayan bir medya yapısıyla da karşı karşıyayız. Bununla beraber, bütün olumsuzluklara rağmen, gerçeği olduğu gibi dünyaya haykıran ve yansıtan medya kuruluşları da elbette ki var. TRT World merkezine insanı, vicdanı, gerçeği alan ve insan onurunu her şeyin üzerinde tutan bir yaklaşımın egemen olduğu bir yayın kuruluşudur.’’ sözleriyle ifade etti.

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, dünyadaki tartışmaların ‘kısır bir çerçeveye hapsolduğu’ günümüzde, TRT WORLD Forum’un küresel konuların derinlemesine analiz edilmesine ev sahipliği yapacağına belirtti.



TRT Genel Müdürü İbrahim Eren

Haberciliğin dünyada yaşanan güven bunalımından negatif etkilendiğini belirten İbrahim Eren, “TRT World’deki en önemli motivasyonumuz görülmeyenleri görecek, mikrofon uzatılmayanlara ses olacak bir vizyon oluşturmaktı. Bu yüzden TRT World’de gerçeğe ulaşmaktan korkmayan gazetecilerle yola çıktık. 51 ülkeden her biri tutkulu, cesur, vizyoner güçlü bir kadro ile küresel rekabete talip olduk.” dedi.

TRT World Forum’un, hakim sesler ile kısık sesleri bir araya getireceğini belirten Eren, “TRT World’ün insanı merkeze koyan haber anlayışı, bu foruma da rengini vermiştir; insani krizler forumda tartışacağımız meselelerin merkezinde yer alacaktır.” vurgusu yaptı.

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, Forum’un ana temasının neden 'Belirsizlik Çağında Değişime İlham Olmak' olduğunu şu sözlerle özetledi: “İnsandan ve vicdandan yana derdi, fikri ve söyleyecek sözü olanlar, akıp gitmekte olan tarihe yön verecek dokunuşlar yapabilirler.”