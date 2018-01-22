T24 LogoT24 Logo
Gündem

Başbakan Yıldırım, bugün 14.00'te Kılıçdaroğlu ile görüşecek

Görüşmenin, Türkiye'nin Afrin'e yönelik operasyonu ile ilgili olduğu bildirildi

22 Ocak 2018 03:36

Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bugün saat 14.00'te bir araya gelecek. 

Yıldırım ve Kılıçdaroğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili bugün bir görüşme gerçekleştirecek.

Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin'e yönelik başlatılan "Zeytin Dalı" harekâtı kapsamında Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) dün (21 Ocak 2017) saat 11:05'de kara harekâtına başladı. Türkiye'den özel kuvvetler ve komandolar iki noktadan sınırı geçti. 17 tuzaklı mayın bölgesinin temizlendiği bildirilen harekâtta, 11 nokta YPG'den alınmıştı.

ETİKETLER

kılıçdaroğluyıldırımhaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Marmaris açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24