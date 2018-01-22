Başbakan Yıldırım, bugün 14.00'te Kılıçdaroğlu ile görüşecek

Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bugün saat 14.00'te bir araya gelecek.

Yıldırım ve Kılıçdaroğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili bugün bir görüşme gerçekleştirecek.

Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin'e yönelik başlatılan "Zeytin Dalı" harekâtı kapsamında Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) dün (21 Ocak 2017) saat 11:05'de kara harekâtına başladı. Türkiye'den özel kuvvetler ve komandolar iki noktadan sınırı geçti. 17 tuzaklı mayın bölgesinin temizlendiği bildirilen harekâtta, 11 nokta YPG'den alınmıştı.