T24 LogoT24 Logo
Gündem

Başbakan Yıldırım: Bu vahşeti şiddetle lanetliyoruz (1)

  Enver ALAS - Hakan KAYA İSTANBUL, (DHA) BAŞBAKAN Binali Yıldırım bayram namazını  Süleymaniye Camii'nde kıldı

01 Eylül 2017 11:57

 

Enver ALAS - Hakan KAYA İSTANBUL, (DHA) BAŞBAKAN Binali Yıldırım bayram namazını  Süleymaniye Camii\'nde kıldı. Yıldırım, cami çıkışında gazecilerin sorularını yanıtladı. 
Arakan\'daki durumun sorulması üzerine  Başbakan Yıldırım, \"Uluslararası toplumun daha aktif olması lazım ve bu konuda farklı standardı terk etmesi lazım. Zulüm her tarafta zulümdür. Dünyanın neresinde olursa olsun zulme rıza göstermek de zulümdür. Türkiye geçmişte olduğu gibi bugün de kendi kapasitesinde, bir yandan insani yardımları yapmaya çalışırken, diğer yandan bu zulmün, katliamın
durdurulması ve orada yaşayan dindaşlarımızın üzerindeki bu baskının kaldırılması için gerekli çabaları, girişimleri sürdürmektedir. Bir kez daha insanlık dışı bu katliamı, bu vahşeti şiddetle lanetliyoruz, er geç bunu yapanlar, kanun önünde, insanlık önünde hesabını verecektir\" dedi.

(FOTOĞRAF)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ALASHakan KAYA İSTANBUL DHA BAŞBAKAN Binali YıldırımCamiiYıldırımZulümDünyanınTürkiyeBirFOTOĞRAF

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24