Başbakan Yıldırım: Bu millet eşkıya sürüsüne izin vermeyecek

Başbakan Binali Yıldırım, Güneydoğu illerinde düzenlenen "terör operasyonları"na ilişkin olarak "Bugünlerde tükenen insan kaynakları yüzünden iyice saldırganlıklarını artırarak masum insanların canını alıyorlar. Ama vatanı için 15 Temmuz'da tanklara, uçaklara meydan okuyan bu millet bu eşkıya sürüsüne geçit vermeyecek" dedi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) düzenlenen referanduma ilişkin olarak "Bizim Kürt, Arap kardeşlerimizle bir sorunumuz yok. Bölgede yaşayan insanları maceraya sürükleyen siyasetçilerle işimiz var" diyen Yıldırım, sözlerinin devamında şunları kaydetti:

"Türkiye'nin güney sınırlarında bir yapay devlet oluşturma çabası Türkiye'nin bir milli güvenlik meselesidir. Bölgeye yönelik bütün ilişkilerimiz bundan sonra Irak merkezi yönetimiyle yürütülecektir."

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Bu teşkilat 15 yılda 12 seçimden yüzünün akıyla çıktı"

Geçtiğimiz 15 yılda AK parti'nin milletle beraber diriliş ve yükseliş destanını anlayamayanlar var. Bunlar kurucu genel başkanımızı, cumhurbaşkanımızı daha yolun başında yasaklı hale getirmediler mi? Ama millet bunlara gereken dersi verdi. Bu teşkilat 15 yılda, 12 seçimde yüzünün akıyla çıktı.

Yasaklamaya çalıştılar, olmadı. Partiyi kapatmaya çalıştılar, olmadı. Cumhurbaşkanlığı seçimini engellemeye çalıştılar, olmadı. Bu defa 15 Temmuz'da Pensilvanya'dan yönetilen küresel terör örgütünü devreye sokmaya çalıştılar. Recep Tayyip Erdoğan, Hükümetiyle, milletiyle dersini verdi. Halkın gücü tankın gücünü yendi. O gece liderinin etrafında 80 milyon tek ses oldu.

"Bu millet eşkiya sürüsüne izin vermeyecek"

Başarılı operasyonlarla yıllardan beri milletimizin canını yakan bu bölücü, alçak terör örgütünün de kökünü kazıyacağız. Bugünlerde tükenen insan kaynakları yüzünden iyice saldırganlıklarını artırarak masum insanların canını alıyorlar. Ama vatanı için 15 Temmuz'da tanklara, uçaklara meydan okuyan bu millet bu eşkıya sürüsüne geçit vermeyecek.

"Pensilvanya'daki elebaşları da kurtaramayacak"

FETÖ'cüler mahkemelerde tiyatro oynuyorlar. Sanki bu darbeyi başkaları yapmış gibi ret ve inkar anlayışı ile alay eder gibi bir tutum içindeler. Mahkemelerde alay etmenin onlara hiçbir faydası yok. Onları ağababası, Pensilvanya'daki elebaşı da kurtaramaz. Bu hainler tamamen yok oluncaya kadar, FETÖ'süyle, PKK'sıyla, DEAŞ'ıyla mücadelemiz sürecek.

"Bölgede Türkiye'ye rağmen operasyon yapılamaz"

Kuzey Irak'ta bazı gelişmeler var. Burada bir referandum oldu. Bir inatla, siyasi ikbal adına ateşle oynayan IKBY, bundan sonraki olacak olayların yegane sorumlusudur. Bizim Kürt kardeşlerimizle, Arap kardeşlerimizle bir sorunumuz yok. Bunların geleceğini karartan, ihtirasları uğruna bu bölgede yaşayan insanları maceraya sürükleyen siyasetçilerle işimiz var. Türkiye'nin güney sınırlarında bir yapay devlet oluşturma çabası Türkiye'nin bir milli güvenlik meselesidir. Bölgeye yönelik bütün ilişkilerimiz bundan sonra Irak merkezi yönetimiyle yürütülecektir. Irak, İran ve Türkiye olarak bölgede oynanan oyunları akamete uğratmak için koordinasyon içinde çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız da İran'a gidecek. Bu bölgede Türkiye'ye rağmen bir operasyon yapmak mümkün değildir. Nasıl Fırat Kalkanı'nda gereken cevabı verdiyse şartlar ve zemin oluştuğunda aynı cevabı verecektir.