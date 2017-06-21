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Başbakan Yıldırım: Bu mahallenin ilk halini bilirim

"Buralarda ev falan yoktu, sokaklarda tek tük ev vardı"

21 Haziran 2017 13:49

Başbakan Binali Yıldırım,  dün İstanbul Valisi Vasip Şahin ve Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can ile birlikte Ümraniye İlim Sarayı Camisi'nde teravih namazını kıldı. Namazın ardından vatandaşlar, Yıldırım ve beraberindekileri çay içmeye davet etti, vatandaşlarla sohbet eden Yıldırım "Buraların ilk halini bilirim, yolları diz boyu çamurdu" dedi. 

Başbakan Yıldırım, burada vatandaşlarla sohbet ederken, "Mübarek günler geldi, gidiyor. Sayılı günler geçti. Bu mahallenin ilk halini bilirim. Buralarda ev falan yoktu. Sokaklarda tek tük ev vardı. Yolları diz boyu çamurdu. Herkes böyle kıt imkanlarıyla gecekondu gibi, iki katlı basit binalar yapardı. Bu dediğim seneler 1980'li yıllar. O zamanlar gözümüzün önünde bu mahalle, Ümraniye'nin tamamı oluştu" dedi. 

Çocukların eğitimi ile ilgili konuştu

Sohbet sırasında Başbakan Yıldırım, çocukların eğitimi ile ilgili olarak da, "Herkes mesul olduğu aile bireylerinden, çocuklarından sorumludur. Onları geleceğe bizler hazırlayacağız. Biz imkânları yapacağız. Okuldu, öğretmendi. Herşeyi sağlayacağız. Ama hergün anne, baba, öğretmen göz kulak olacak. Bunlara çok dikkat edecek" şeklinde konuştu. (DHA)

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