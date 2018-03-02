 BAŞBAKAN  YILDIRIM :  BU HAREKATI AFRİN'LE SINIRLI OLARAK DÜŞÜNMEMİZ DE SÖZ KONUSU DEĞİLDİR  (1)

Haber-Kamera: Gülseli KENARLI - Harun UYANIK - İSTANBUL DHA

Başbakan Binali Yıldırım, Milli Savunma Üniversitesi Harp Enstitüleri Karargah Subaylığı 1\'inci Dönem Eğitimi Mezuniyet töreninde konuştu. Afrin\'deki terör örgütlerine yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatına değinen Yıldırım, \"Uluslarararası hukuktan ve meşru haklarımızdan kaynaklanan bu harekat, sonuna kadar devam edecek. Burada herhangi bir gün herhangi bir miat söz konusu değildir. Miat ve süre ancak ve ancak terör örgütünün tam anlamıyla yok edilmesi ve etkisiz hale getirilmesine bağlıdır. Bu harekatı Afrin\'le sınırlı olarak düşünmemiz de söz konusu değildir\" dedi.

Başbakan Yıldırım, \"Afrin\'de güzel vatanımızın müdafaası için terörle amansız mücadele veren Mehmetçiğe buradan sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyorum. Allah onların yar ve yardımcısı olsun. 81 milyon vatan evladı duasıyla yanlarındadır, onların destekçileridir. Bu uğurda şehadet şerbetini içen bütün şehitlerimize Allah\'tan rahmet, gazilerimize sıhhat ve afiyet diliyorum\" diye konuştu.

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-Yıldırım\'ın konuşması

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