Başbakan Yıldırım: Bölgenin en güçlü ve istikrarlı ülkesiyiz

Başbakan Binali Yıldırım, "Türkiye Cumhuriyeti, bugün bölgenin en güçlü, en istikrarlı ülkesidir" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, İzmir'in Menderes ilçesinde Tekeli Mahallesi'nde düzenlenen Yörük Şöleni'ne katıldı. Başbakan Yıldırım, Türkiye'nin asırlar boyunca adaletin ve hakkın yanında yer aldığını belirterek Başbakın Yıldırım konuşmasına şöyle devam etti "Sultan Alpaslan 1071'de hangi duygularla Anadolu'ya yürüdüyse, biz de aynı duygularla yürüyoruz. Sultan Fatih hangi hissiyatla İstanbul'u fethettiyse biz de aynı hissiyatla geleceğimize yürüyoruz. Ecdadımız İstiklal mücadelesini Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde nasıl zafere ulaştırdıysa, biz de aynı kararlılıkla geleceğe yürüyoruz.

Bizler Orta Asya'nın bozkırlarından çıkarak Anadolu'ya, Balkanlar'a, Avrupa'ya akın akın giden kutlu medeniyetin evlatlarıyız. Toroslar'daki Yörüklerle Makedon dağları arasındaki Yörükler arasında hiçbir fark yoktur. Aynı gaye için yola çıktık, bugün de aynı gaye için geleceğe yürüyoruz. Biz hepimiz bu şerefli milletin bir parçası ve özbeöz kardeşiz.

Irak'ta hayatları tehlikede olan Türkmenler bizim kardeşimizdir. Yaşadığımız coğrafya farklı olsa da aynı istikamette yürüyor, barışı tesis etmek için hep birlikte çalışıyoruz. Geçmişimiz bir, geleceğimiz bir, rabbimiz bir, kitabımız bir, peygamberimiz birdir bizim. Biriz, beraberiz, kardeşiz, birlikte Türkiye'yiz. Ay yıldızlı bayraklar bizim için en büyük güvencedir"

"Ecdadımız hüküm sürdüğü bölgelerde asla zulüm yapmadı"

Başbakan Yıldırım, "Türkiye Cumhuriyeti bugün bölgenin en güçlü, en istikrarlı ülkesidir" diye konuştu.

"Bizim ecdadımız hüküm sürdüğü bölgelerde asla zulüm, sömürü yapmamıştır" diyen Başbakan Yıldırım, "Bizim ecdadımız arkasında harabeler bırakmadı, medreseler, camiler, külliyeler, insanlık bıraktı. Bizim ecdadımız tarihi kanla değil, mürekkeple yazılmış bir medeniyet bıraktı. Biz bugün barışa, huzura, birliğe hasret çekenlerin hayırla yad ettiği bir medeniyetin evlatlarıyız. Milletimiz adım adım tarihteki şanlı yerine geri dönüyor. Türkiye Cumhuriyeti bugün bölgenin en güçlü, en istikrarlı ülkesidir elhamdülillah" dedi.

"Türkiye insanlık, barış, kardeşlik demektir"

Türkiye'nin bölge ve dünyadaki mazlumların umudu olduğunu söyleyen Başkanı Yıldırım, şöyle konuştu: "Ülkeleri ellerinden alınan Filistinlilerin, ülkelerinden sürülen Suriyelilerin yanında biz varız. Iraklıların yanında biz varız. Biz herkesin yanında oluruz ama ülkemizi bölmeye, parçalamaya çalışan FETÖ'cülerin, PKK'lıların, DEAŞ'ın korkulu rüyası oluruz. Türkiye insanlık, barış, kardeşlik demektir. Ay yıldızlı bayrağımızın dalgalandığı her yer bizimdir. Habur'da, Hakurk'ta, Sümbül Dağı da, İzmir'in Tekeli'si de, Edirne'nin Süloğlu'su da bizimdir, bizim kalmaya devam edecektir. Türk Kızılayı'nın çadırını kurduğu her yerde ülkemizin şefkatini görüyoruz."