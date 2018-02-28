Başbakan Yıldırım: Biriken KDV'ler iade edilecek

Başbakan Binali Yıldırım, Maliye'de biriken KDV'lerin iade edileceğini belirterek, "Vatandaşın devletten KDV alacağı kalmayacak" dedi. Başbakan, esnafın KDV'sinin hasılat üzerinden hesaplanacağını ve ödemesinin de 2 ay sonra olacağını açıkladı.

Başbakan Yıldırım'ın Ankara'daki konuşmasından ilgili bölüm şöyle:

- 2017 büyümede AK Parti iktidarının rekoru olarak tarihe geçti. İhracatta da rekordan rekora koşmaya devam ediyoruz. İhracatımız orta vadeli planımızı aşarak 157 milyar 100 milyon seviyesinde gerçekleşti. Gelecek aylarda da ihracat artışı artarak devam ediyor. Bu tasarı yasalaştığı takdirde, vatandaşın maliyede biriken KDV'leri iade edilecek. Vatandaşın KDV alacağı kalmayacak.

- KDV alacağını ödemezse, 3 aydan sonra faiz işleyecek. Küçük esnafada hasılat hesaplı KDV sistemi getireceğiz. Vatandaş KDV'sini bildirdikten 2 ay sonra ödeyecek. İhracatçılarımızın ihracat ettikleri maldan alacakları KDV miktarını genişleteceğiz. Yüklendikleri KDV ve diğer KDV'lerini de alabilecekler.