Başbakan Yıldırım: Bazı şeylerin ne olduğu ortaya çıkacak diye FETÖ bize verilmiyor

Başbakan Binali Yıldırım, ABD'nin 15 Temmuz darbe girişiminin planlayıcı olduğu belirtilen Fethullah Gülen'i iade etmemesi konusunda "Bu FETÖ niye verilmiyor biliyor musunuz? Bazı şeylerin ne olduğu ortaya çıkacak, bundan endişe ediyorlar, onun için vermiyorlar" açıklamasında bulundu.

Terörle mücadele konusunda konuşan Yıldırım, "Güzel bir haber vereyim. Geçen yıldan itibaren dağa çıkışlar neredeyse bitme noktasına geldi. Çünkü ay yıldızlı bayrağımız yurdun her köşesinde dalgalanıyor" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul'da Alevi Kanaat önderleriyle bayramlaşmasında konuştu.

Başbakan Binali Yıldırım, "Güzel bir haber vereyim. Geçen yıldan itibaren dağa çıkışlar neredeyse bitme noktasına geldi. Çünkü ay yıldızlı bayrağımız yurdun her köşesinde dalgalanıyor" dedi.

Dersim katliamına ilişkin değerlendirmede bulunan Yıldıırm, “1938 Dersim, büyük bir acıdır. Dersim'le bu ülke yüzleşmelidir, çok açık söylüyorum. Hiçbir yanlışın arkasında durmak gibi bir lüksümüz yok" ifadesini kullandı.

Yavru köpeğin öldürülmesi

Başbakan Yıldırım, Sakarya'da bacakları kesilen yavru köpeğin ölümü hakkında ise şu ifadeyi kullandı:

"Bunu yapanlara insan demekten utanıyorum. Bu kadar zalimlik olur mu? O da bir can taşıyor."

Gülen’in iadesi

Başbakan Yıldırım ABD'nin Fethullah Gülen'i Türkiye'ye iade etmemesini ise "Bu FETÖ niye verilmiyor biliyor musunuz? Bazı şeylerin ne olduğu ortaya çıkacak, bundan endişe ediyorlar, onun için vermiyorlar." sözleriyle değerlendirdi.

Türkü söyledi

Program sırasında sahne alan türkücünün, oturduğu masaya gelerek mikrofon uzatması üzerine Başbakan Yıldırım "Haydar Haydar" türküsüne eşlik etti.