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Başbakan Yıldırım Bangladeş’te

    (DHA) Başbakan Binali Yıldırım, resmi ziyaret kapsamında Bangladeş'e geldi

19 Aralık 2017 11:02

 

 

(DHA) Başbakan Binali Yıldırım, resmi ziyaret kapsamında Bangladeş\'e geldi.Özel uçak \"ANA\" ile TSİ 17.30\'da başkent Dakka\'ya ulaşan Yıldırım ve beraberindeki heyeti, Hazrat Shahjalal Havalimanı\'nda Türkiye\'nin Bangladeş Büyükelçisi Devrim Öztürk ve diğer yetkililer karşıladı.

Başbakan Yıldırım ile birlikte Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı da Bangladeş\'e geldi.

Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina\'nın davetlisi olarak bu ülkeye resmi ziyaret gerçekleştiren Binali Yıldırım, temaslarına başkent Dakka\'da yapacağı üst düzey görüşmelerle başlayacak.

Başbakan Yıldırım, Dakka\'daki temaslarının ardından Bangladeş\'in Cox\'s Bazar bölgesine geçecek.Burada Rohingya Müslümanlarının yaşadığı kampları ziyaret edecek Yıldırım, sığınmacıların durumu ve bölgede TİKA, AFAD ve Diyanet İşleri Başkanlığıyla uluslararası örgütler tarafından gerçekleştirilen insani yardım faaliyetlerine ilişkin incelemelerde bulunacak.

(FOTOĞRAF)

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