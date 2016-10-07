Başbakan Yıldırım: Bağdat'ın açıklamaları kışkırtıcı

Başbakan Binali Yıldırım Irak Başbakanı Haydar Abadi'nin Başika'da bulunan Türk askerleriyle ilgili açıklamalarını "fevkalade tehlikeli ve kışkırtıcı bulduğunu" açıkladı.

Abadi'nin "Türk askeri kendini piknikte sanmasın" ifadelerini kullandığı iddialarının sorulması üzerine Abadi "Piknikte olduğunu kim söylüyor? Asker piknik yapar mı? Asker görev yapar, bizim askerimiz orada görev yapıyor. Dünyanın başının belası DEAŞ ile mücadele yapıyor. Bu mücadeleyi Suriye'de, Irak'ta yapan sadece biz değiliz. Bütün ülkeler yapıyor" dedi.

Irak'ın ne fiziki ne de gönül bağının olduğu pek çok ülkenin Irak'ta uzmanı, askeri olduğunu belirten Yıldırım, "Dolayısıyla Bağdat'ın bu ve buna benzer açıklamalarını fevkalade tehlikeli ve kışkırtıcı buluyorum. Bugün gitmiş değil askerimiz oraya, uzun zamandır oradadır" dedi.

Yıldırım, "Türk askeri orada da çok anlamlı çalışmalar yapıyor. Bizim Irak'ın toprağıyla, toprak bütünlüğüyle, hasmane düşmanca bir tutumumuz yok. Bölgenin huzur bulması için sorumluluk taşıyoruz. Bağdat hükümeti buna takılacağına, yıllardır bağrında beslediği ve Türkiye'nin canını yakan terör örgütüne karşı yapacağı bir şey varsa önce onu yapsın sonra konuşsun" ifadelerini kullandı.

Konunun BM Güvenlik Konseyi'nin gündemine getirilme çabalarını da değerlendiren Yıldırım, "Herkes BM'yi toplantıya çağırabilir. 5 tane daimi üyenin her zaman dediği oluyor ve 196 ülke ona boyun eğmek zorunda kalıyor. Onun için BM'nin güvenilirliği gün geçtikçe daha fazla sorgulanıyor. Mutlaka yeniden yapılanmaya ihtiyacı var BM'nin" dedi.

Irak'ta Bağdat'taki merkezi hükümet Türkiye'nin Başika'da asker bulundurmasına karşı çıkıyor.

Irak Temsilciler Meclisi bu hafta Türkiye'nin Musul'a bağlı Başika'daki askeri varlığını kabul etmediğini açıklayan ve Türk askerlerini "işgalci güçler" olarak nitelendiren bir açıklama yapmış, Dışişleri Bakanlığı Irak Meclisi'ni kınamıştı.