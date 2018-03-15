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Başbakan Yıldırım: Azerbaycan'a karşı tehdit olursa karşılığı olur

"Azerbaycan'da bir soykırım, etnik temizlik yapılmıştır"

15 Mart 2018 19:22

Başbakan Binali Yıldırım Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki Dağlık Karabağ sorununa ilişkin olarak "Dost ve kardeş Azerbaycan'a veya Türkiye'ye buradan bir tehdit olursa, mutlaka karşılığı olur" dedi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 6. Bakü Küresel Forumu'ndaki ‘Güç: Büyük Güçler ve Diğerleri' panelinde konuşma yapan Başbakan Binali Yıldırım, ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yıldırım, Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan Dağlık Karabağ sorununa ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Soykırım bir insanlık suçudur. Azerbaycan'da bir soykırım, etnik temizlik yapılmıştır. Bunu yapan Ermenistan bunun cezasını çekmelidir. Azerbaycan'ın bu davası eninde sonunda sonuca ulaşacaktır. Bu konuda birçok organizasyon Azerbaycan'ın yanındadır.

Burada teröristlerin yerleşiyor olması ve birtakım hazırlıkların olması sonucu olmaz. Dost ve kardeş Azerbaycan'a veya Türkiye'ye buradan bir tehdit olursa, mutlaka karşılığı olur. ABD, Karabağ'daki Ermenilere ödül vereceğine oradaki insanlık suçunun hesabını sorarsa daha yerinde olur."

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Binali YıldırımAzerbeycanErmenistanDağlık Karabağ sorunu

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