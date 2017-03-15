Başbakan Yıldırım: Avrupa'nın siyaseti de artık Türkiye'den belirleniyor

Başbakan Binali Yıldırım, Hollanda ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na uçuş izni verilmemesi sonucu başlayan krizle ilgili Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin Türkiye'ye yeterince destek vermediğini söyledi. "Avrupa'nın siyaseti de artık Türkiye'den belirleniyor" diyen Yıldırım "Bunlar bizi kutlu yolculuğumuzdan döndüremez. Türkiye'nin istikametini artık Ardahan belirler. 16 Nisan'da Türkiye evet ile Avrupa'yı inletecek" diye konuştu.

16 Nisan'daki referandum kapsamında Ardahan'da konuşan Yıldırım'ın açıklamaları şöyle:

"Ardahan'da gösterilecekleri bir dikili ağaçları yok. Anca hizmetleri engellemek için ellerinden geleni yaparlar. Var olan projeleri, hizmetleri yavaşlatmak, durdurmak için denemedik yol bırakmıyorlar. Bunların işi hiçbir zaman iş yapmak olmadı. Hadi yine sizin deyiminizle şöyle demek lazım "Ağustos'ta suya girse, balta kesmez buz olur".

Türkiye benzin kuyruklarını, gaz yağı kuyruklarını, tüm kuyruklarını bunların zamanında gördü. Türkiye bunların döneminde meteliğe kurşun attı. Hayırdan hayır gelmez. Evet'te bereket vardır. Benim Ardahanlı kardeşim bu oyunu bozar mı? Projesi olanla bol keseden atanı birbirinden ayırt eder mi?

Buna ne içerideki 'hayır'cılar engel olabilecek, ne de dışarıdaki, onların yandaşları engel olabilecek. Avrupa'da bazı ülkeler CHP'nin hayırcı ekibiyle aynı şarkıyı söylüyor. Aynı dili konuşuyorlar.Bunların yöneticilerini buradan kınıyorum. Aslında Almanya'da, Hollanda'da yaşayan milyonlarca soydaşımız, onların ekonomisine, refahına katkı sağlıyor.

Avrupa'nın siyaseti de artık Türkiye'den belirleniyor

Almanya olsun, Hollanda olsun. Orada yaşayanların büyük bir kesimi Türkiye'nin dostu. Ama yöneticiler, seçim olacak, fazla oy almak için oturuyorlar, yatıyorlar, kalkıyorlar Türkiye. Türkiye olmayınca işleri rast gitmiyor. Bu Türkiye ne kadar büyük bir memleketmiş. Avrupa'da siyaset artık Türkiye'den belirleniyor. Bunlar bizi kutlu yolculuğumuzdan döndüremez. Türkiye'nin istikametini artık Ardahan belirler. 16 Nisan'da Türkiye evet ile Avrupa'yı inletecek.

15 yılda Ardahan'ın nereden nereye geldiğini sizlerle paylaşmak istiyorum. 15 yılda Ardahan'a beş milyar yatırım yaptık. Ardahan daha fazlasına layık. Ardahan Serhat şehridir. Ardahan doğuda bizim teminatımız. 2002'de 218 bin dolar ihracat yapıyordu Ardahan, şimdi 2 milyon dolar ihracat yapıyor. Yetmez, daha da fazla yapacak.

Nisan'a kadar yüzde 75 ey Ardahan, anlaştık mı? İnanıyorum ki Ardahan bir destan yazacak. Hazır mıyız? Allah sizden razı olsun. Çıldır-Aktaş arasına bölünmüş yol yapıyoruz. Biliyorsunuz orada ikinci gümrük kapısını da açtık. Ardahan-Göle arasını bölünmüş yola döndürüyoruz. Ardahan-Kars arasını bölünmüş yol yaptık, şimdi sıcak asfaltla kalitesini artırıyoruz.

"16 Nisan'da Türkiye 'evet' ile Avrupa'yı inletecek"

Ardahan üzerinden Doğu Karadeniz'i Doğu Anadolu ile bağlıyoruz. Bir başka önemli projeyi söylüyorum. Bakü-Tiflis-Kars demiryolu projemiz var. Bu Tiflis'ten Kars'a gidiyor. Bu demiryoluna Ardahan'ı da ekliyoruz. Oraya bağlantı yapacağız. Evet, Beşikkaya ve Burmadere barajlarını da yapmaya karar verdik. Hayırlı olsun, yatırım programına alındı. Ardahan'ın mera hayvancılığı için merkez haline getiriyoruz.

Sevgili Ardahanlılar, sizlerin desteğiyle 15 yıldır hizmet üstüne hizmet yaparak bugünlere geldik. Bir Türkiye'yi üç Türkiye yaptık. Bizler sizin için çalışırken, siz de bizden desteğinizi hiç eksik etmediniz. Şimdi hazır mıyız? Her zaman istikrar, güçlü iktidar için... (Evet sesleri). 2007 halk oylamasında Ardahan görevini yaptı. Şimdi de ülkemizin geleceği için, evlatlarımızın aydınlık yarınları için 16 Nisan'da sandığa gidiyoruz değil mi? (Evet sesleri). 16 Nisan bizim için önemli bir dönüşüm. Geleceğimiz için aydınlık yarınların başlangıcı olacak. Hızlı kalkınmayla, güçlü yönetimlerle daha hızlı büyüyeceğiz. Daha fazla iş, aş alanı temin edeceğiz.

Ardahan'ı da cazibe merkezi haline getireceğiz. Buraya yatırım yapanlar, birtakım destekler alacak. Dolayısıyla yatırımını Marmara'da, Batı'da yapmak yerine, buraya gelince daha karlı olacak. Burada iş alanları olacak, aş alanı olacak, fabrikalar olacak. Artık Ardahan, göç veren il olmayacak. İnsanı her şeyin merkezine alıyoruz. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın; diye diye bugünlere geldik. Türkiye'yi özgürlüklerini geliştiren bir ülke olarak gelecek kuşaklarımıza, gençlerimize, torunlarımıza devretme gibi bir yükümlülüğümüz var.

"Terör belasını ülkenin gündeminden düşüreceğiz"

Son 15 yılda ekonomide, siyasette, yönetimde ve daha birçok alanda elde edilen başarıları daha da artırarak geleceğe taşıyacağız. Güçlü Türkiye için daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz. Türkiye'nin dünyaya sağırlaştırılmasına asla izin vermeyeceğiz. Gençlerimizin önüne yeni imkanlar koyacağız. Diyoruz ki; gençler siyasete girsin. 18-15 yaş arası 9 milyon gencimiz var. CHP karşı çıkıyor. Bunu bile istemiyorlar. Olur mu böyle bir şey? İşte bunların hesabını 16 Nisan'da soruyoruz değil mi?

Bu terör belasını da memleketimizin gündeminden düşüreceğiz. Millet olarak mutlu, kalkınmış bir Türkiye için birlikte çalışacağız. Birlik için de, beraberlik için de tek yürek halinde yürümeye devam edeceğiz. Bütün hayalleri de tek tek gerçeğe dönüştüreceğiz. Nasıl Marmaray'ı yaptıysak, Avrasya Köprüsü'nü yaptıysak, dünyanın en büyük havalimanlarını, şehir hastanelerini yapıp milletimizin emrine verdiysek, gelecekte de sizin hayallerinizi gerçeğe dönüştürecek bir sistemi 16 Nisan'da önünüze getiriyoruz.

Biz Türkiye'nin dünü, bugünü, yarınıyız. Biz Türkiye'nin aydınlık sabahıyız. Biz Türkiye'nin çiftçisi, emekçisi, esnafıyız. İstikrar sürsün, Türkiye büyüsün diyor muyuz? Güçlü Türkiye, güçlü Ardahan için hazır mıyız? Yeni dönemde Türkiye'yi tutabilene aşk olsun. Türkiye'nin yolu açık olsun. Ben bugün, bu güzel havada sıcak yüreklerinizi açtığınız için sizlere bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum. "