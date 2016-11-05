Başbakan Yıldırım Avrupa Parlamentosu Başkanı'yla telefonda görüştü

Başbakan Binali Yıldırım, Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz ile telefonda görüştü. Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, AP Başkanı Schulz, görüşmede, Türkiye'deki gelişmeler konusunda değerlendirmelerini aktardı. Schulz, Türkiye-AB iş birliğinin ortak değerler ve çıkarlar temelinde daha da derinleştirilmesinden yana olduğunu, tüm Avrupa için önemli bir ortak olan Türkiye'deki gelişmelerin doğal olarak Avrupa kamuoyu tarafından yakından takip edildiğini belirterek, birbirini iyi anlamanın büyük önem taşıdığını ifade etti.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Başbakan Yıldırım da Türkiye'deki gelişmeler hakkında muhatabına bilgi verdi. Avrupa'daki bazı çevrelerin yanlış ve eksik bilgilerden hareketle, bazı temelsiz ön yargılarla Türkiye hakkında talihsiz beyanatlarda bulunduklarını, yargının bağımsız olduğunu ve işlemlerini kuvvetler ayrılığı ve hukukun üstünlüğü ilkesi çerçevesinde gerçekleştirdiğini anlattı.

Başbakan Yıldırım ve AP Başkanı Schulz, önümüzdeki dönemde Türkiye-AB iş birliği ile gündemdeki diğer konuların karşılıklı üst düzey temaslarda ele alınması konusunda mutabık kaldı.