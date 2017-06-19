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Başbakan Yıldırım Atina'da

Yıldırım'ın Atina ziyareti çerçevesinde yapılacak görüşmelerde ikili, bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alınması öngörülüyor

19 Haziran 2017 14:24

Başbakan Binali Yıldırım, özel uçak "ANA" ile saat 10.00'da Yunanistan'ın başkenti Atina'ya gitti.

Başbakan Yıldırım'ı, Atina Uluslararası Eleftherios Venizelos Havalimanı'nda, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakan Vekili Yorgos Katrugalos, Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Yaşar Halit Çevik, Atina-Pire Başkonsolosu Oya Yazar ile diğer yetkililer karşıladı.

Başbakan Yıldırım ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da Yunanistan'a geldi.

 

Üst düzey görüşmeler

 

Başbakan Aleksis Çipras'ın davetine icabetle Yunanistan'a çalışma ziyaretinde bulunan Yıldırım, Yunan mevkidaşı Çipras ile bir araya gelecek. Baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopoulos ile görüşecek Yıldırım, ardından Türkiye Atina Büyükelçiliği'ni ziyaret edecek.

Başbakan Yıldırım'ın, Yunanistan'ın ana muhalefet partisi Yeni Demokrasi'nin lideri Kiriakos Miçotakis ile de bir araya gelmesi bekleniyor.

Yıldırım'ın Atina ziyareti çerçevesinde yapılacak görüşmelerde ikili, bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alınması öngörülüyor.

Öte yandan Başbakan Yıldırım, Atina programının ardından Gümülcine'ye geçerek, Yunanistan'daki soydaşlarla iftar etkinliğinde bir araya gelecek.

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