Başbakan Yıldırım: ATAK helikopterinin düşürüldüğüne dair bir delil yok

Başbakan Binali Yıldırım, Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında Hatay'ın Kırıkhan ilçesinin karşısında ATAK helikopterinin düşmesine ilişkin olarak "Helikopterimizin düşürüldüğüna dair bir delil yok" dedi.

Başbakan Yıldırım, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile olan görüşmesinin detaylarını da anlattı. Türk ve Yunan botlarının yaşadıkları gerginliklerin her iki ülkenin genelkurmay başkanları tarafından görüşüleceğine dikkat çeken Yıldırım, "Ege denizi barış denizi olmalıdır. Genelkurmay Başkanları, bu konuyu NATO'da görüşecekler" ifadesini kullandı.

MHP ile ittifak çalışmalarına da değinen Yıldırım, "Bu konuda her iki partinin görevlendirilen heyeti çalışmalarını tamamladı. Parti liderleri tarafından son şekli verilecek ve böylece mutabakat metni kamuoyuyla paylaşılmış olacak" ifadesini kullandı.

Belarus ziyareti öncesinde Ankara Esenboğa Havalimanı'nda konuşan Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkan detaylar şöyle:

-Almanya'da seçimlerin olması Türkiye'de referandumun olması nedeniyle gerilim tırmanmıştı. Ancak bu sürecin geride kaldığını düşünüyorum. Almanya'nın bölücü terör örgütüne karşı tutumu umut vericidir.

-Merkel'le bölgesel gelişmeleri kapsamlı görüşeceğim.

- Helikopterin düşürüldüğüne yönelik bir delil yok. Kaza kırım heyeti oluşturuldu. Çalışma hali hazırda devam ediyor, henüz tamamlanmadı.

-Ege denizi barış denizi olmalıdır.