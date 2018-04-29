Başbakan Yıldırım: Atak helikopterimiz düştü, iki askerimiz şehit oldu

Başbakan Binali Yıldırım, Türk Silahlı Kuvvetleri ait bir helikopterin Zeytin Dalı Harekatı sırasında düştüğünü, olayda iki askerin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Yıldırım, "Dış müdahaleyle düşürüldüğüne dair henüz net bir şey yok" derken Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ise helikopterin düşürüldüğünü söyledi.

Türk Silahları Kuvvetleri, 20 Ocak'ta Afrin'e yönelik olarak Zeytin Dalı Harekatı'nı başlatmıştı.

Erdoğan, partisinin İstanbul İl Başkanlığı İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, TSK'ya ait bir helikopterin düşürülmesinin 'bedelinin ödetileceğini' söyledi:

"Az önce bir helikopterimiz düşürüldü. Bedelini fazlasıyla ödeyecekler. Bütün bunlar olacak, bir savaşın içindeyiz. Kaybımız da olacak ama verdirdiğimiz kayıplar da olacak. Sayısal olarak çok kabarık miktarda füze depolarını imha ettik. Bunlar, çıldırtıyor.

"Biz tabii bunların bedelini çok daha ağır ödeteceğiz. Bizim bir helikopterimiz gidecek ama onlar bunun bedelini katbekat fazlasıyla ödeyecekler."

"Afrin harekatında bir helikopterimiz düşürüldü. Belki bizim helikopterimiz gidecek ama onlar bedelini kat be kat ödeyecek" dedi.

Doğan Haber Ajansı (DHA), Hatay'ın Kırıkhan ilçesinin karşı tarafına düşen helikopterin enkazına ulaşıldığını bildirdi.

DHA, olayda yaralanan askerlerin Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne getirildiğini belirtti.

Ajans, Adalet ve Kalkınma Partisi Hatay milletvekili Fevzi Şanverdi'nin yaralı askerleri ziyarete gittiğini aktardı.