Başbakan Yıldırım: Amerika'nın Suriye'deki uygulamaları, müttefiklik ruhuna aykırı (2)

KÖPRÜ ŞANTİYESİNDE İNCELEMEDE BULUNDU

Çanakkale AK Parti İl Başkanlığı\'nın 6\'ncı Olağan Kongresine katılmak üzere kente gelen Başbakan Binali Yıldırım, Valilik ziyaretinden sonra geçen yıl 18 Mart\'ta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte temelini attığı dünyanın en uzun asma köprüsü olma özelliği taşıyacak olan \'1915 Çanakkale Köprüsü\'nün Gelibolu ilçesi Sütlüce mevkisinde kurulan şantiyesinde incelemelerde bulundu. Yıldırım, yetkililerden çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı. Başbakan Yıldırım, 1915 Çanakkale Boğaz köprüsünü, Çanakkale ve Türkiye\'ye kazandırdıklarını belirterek, şunları söyledi:

\'TÜRKİYE\'YE EN BÜYÜĞÜ, EN GÜZELİ YAKIŞIR\'

\"Yapımı 5 sene öngörülüyor ama, inşallah daha öncede bitirmeye gayret edeceğiz. Köprünün kuleleri yani direkleri arasındaki mesafe 2023 metre, çok anlamlı. 2023 biliyorsunuz Cumhuriyetimizin 100\'üncü yıldönümü. Esasında eldeki bilgilere göre dünyada kuleler arası açıklık itibariyle en büyük köprü. Dolayısıyla Türkiye\'ye de en büyüğü, en güzeli yakışır. Bu köprüyü Türk ve Kore ortak girişimiyle yapıyoruz. Dolayısıyla ülkemizin gurur duyacağı bir eser olacak. Toplam maliyeti yaklaşık olarak 11.5 milyar liraya çıkıyor. Köprü inşaatı bittikten sonra köprüyü yapan grup yaklaşık 11 yıl işletecek. Sonradan devlete geri verecek. Devletin cebinden para çıkmıyor. Bir kısmı dış kredi, bir kısmı öz kaynak olmak üzere proje gerçekleştirilecek. 1\'inci, 2\'nci ve 3\'üncü köprüden sonra, iki tane tünelden sonra Avrupa ile Asya kıtasını Çanakkale\'de bir kez daha birleştiriyoruz. Karşıdan karşıya geçiş sadece 4 dakikaya inecek.Bu köprüyle beraber lojistik ikmal daha da hızlanacak. Çanakkale\'nin bereketine bereket katacak. Aynı zamanda da özellikle Avrupa\'dan Trakya\'dan gelen trafik Ege\'ye, Akdeniz\'e doğrudan geçmiş olacak. İstanbul üzerindeki trafik yükünü de azaltmış olacak. Daha bir çok faydaları var.\"

\'TÜRKİYE MEGA PROJELERİ HAYATA GEÇİRİYOR\'

Başbakan Binali Yıldırım, dünyada kriz devam ederken, Türkiye\'nin son 10 yılda dünyanın mega projelerini birer birer gerçekleştirdiğini belirterek, \"Osman Gazi Köprüsü, İzmir-İstanbul Otoyolu, dünyanın en büyük hava limanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü dünyanın en geniş köprüsü ve aynı şekilde Osman Gazi Köprüsü, hızlı tren, Avrasya tüneli, Marmaray tüneli gibi projeleri Türkiye büyük bir başarıyla yapıyor, tamamlıyor. Yani küresel krizde 10 mega projeden 6 tanesi Türkiye\'de gerçekleşiyor. Bu da Türkiye\'nin ekonomik gücünü gösteriyor. Türkiye\'deki siyasi istikrarın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor\" dedi.

\'ARFİN OPERASYONU EKONOMİYE ETKİLEMEYECEK\'

Afrin operasyonunun ekonomik boyutu ile ilgili de bilgiler veren Başbakan Yıldırım, Afrin operasyonun, Fırat kalkanı gibi bir operasyon olduğunu ve ekonomiyi olumsuz yönde etkilemeyeceğini söyledi. Afrin operasyonunun, terörle mücadelede Hakkari\'de, Şırnak\'ta dağlara, vadilere yapılan operasyonun biraz daha büyük ölçekli olduğunu ifadei eden Başbakan Yıldırım, \"Türkiye ekonomisi ufak tefek operasyonlarla olumsuz etkilenecek bir ekonomi değildir. Bugün gidin şehirlerde alış merkezilerine, ticaret merkezlerine, vatandaşların kalabalık olduğu yerlere, hayat normal akışıyla devam ediyor. Tabi Mehmetçiğimiz, Özgür Suriye Ordusuna (ÖSO) mensup kardeşlerimiz orada bulunan PKK-DEAŞ terör gruplarını yok etmek. Gerek Afrin\'de yaşayan Kürt, Arap, Türkmenleri bu zulümden kurtarmak için ülkemize tacizleri, saldırıları durdurmak için Zeytin Dalı Operasyonu başlattılar. Bu Zeytin Dalı\'nın zeytinleri orada yaşayan sivil, masum insanlara, dalları da teröristlere gidiyor. Böylede bir özelliği var operasyonun adının\" ifadelerini kullandı.

Başbakan Binali Yıldırım, Gelibolu ilçesi Sütlüce mevkisindeki 1915 Çanakkale Köprüsü\'ndeki incelemelerin ardından helikopter ile Çanakkale Havaalanı\'na geçti, buradan da uçakla İstanbul\'a hareket etti.

Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ- Orhan AKTUĞ/ÇANAKKALE, (DHA)

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