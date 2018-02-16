Başbakan Yıldırım: Almanya ile ilişkilerde sıkıntılar giderilmiş gibi gözüküyor

Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için karşılıklı adımların atılacağını belirterek, "Geçtiğimiz dönemde meydana gelen bazı sıkıntılar bugün giderilmiş gibi gözüküyor. Bundan sonra ilişkilerimizi geliştirecek adımları karşılıklı atacağız" dedi.

Almanya dönüşü gazetecilere konuşan Yıldırım, "Bunu yaparken tabii ki bizim beklediğimiz, birliğimizi, beraberliğimizi bozmaya yönelik zararlı faaliyetlere izin verilmemesi, terör örgütlerine müsamaha gösterilmemesi. Bu bizim olmazsa olmazımız" ifadesini kullandı.

Yıldırım'ın açıklamları şöyle:

Geçtiğimiz dönemde meydana gelen bazı sıkıntılar bugün giderilmiş gibi gözüküyor. İnşallah daha iyi olacak. Bundan sonra ilişkilerimizi geliştirecek adımları karşılıklı atacağız. Bunu yaparken tabii ki bizim beklediğimiz, birliğimizi, beraberliğimizi bozmaya yönelik zararlı faaliyetlere izin verilmemesi, terör örgütlerine müsamaha gösterilmemesi. Bu bizim olmazsa olmazımız"