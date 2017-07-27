T24 LogoT24 Logo
Gündem

Başbakan Yıldırım, Alman şirketleriyle görüşecek

Başbakan Yıldırım, Türkiye'de önemli yatırımları olan Alman şirketlerinin yöneticileriyle görüşecek

27 Temmuz 2017 02:53

Başbakan Yıldırım, yarın sabah saat 10.00'da Çankaya Köşkü'nde, Türkiye'de önemli yatırımları olan Alman şirketlerinin yöneticileriyle bir araya gelecek. Program basına kapalı gerçekleşecek.

Türkiye'nin teröre destek verdikleri iddiasıyla aralarında Mercedes'in de bulunduğu 700 Alman şirketi, Interpol aracılıyla Alman hükümetine bildirdiği ancak daha sonra listenin geri çekildiği açıklanmıştı. 

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Almanya ile yürütülen süreçte bir iletişim sorunu olduğu tespit edilmişti. Bu hata nedeniyle Almanya’dan istenen bilgi talebinden sarfı nazar edilmiştir. Bu bilgi talebi hafta sonu geri çekilmiştir" açıklaması yapmıştı.
 

 

 

ETİKETLER

almanyatürkiyeekonomibaşbakanbinali yıldırım

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24