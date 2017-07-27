Başbakan Yıldırım, Alman şirketleriyle görüşecek

Başbakan Yıldırım, yarın sabah saat 10.00'da Çankaya Köşkü'nde, Türkiye'de önemli yatırımları olan Alman şirketlerinin yöneticileriyle bir araya gelecek. Program basına kapalı gerçekleşecek.

Türkiye'nin teröre destek verdikleri iddiasıyla aralarında Mercedes'in de bulunduğu 700 Alman şirketi, Interpol aracılıyla Alman hükümetine bildirdiği ancak daha sonra listenin geri çekildiği açıklanmıştı.

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Almanya ile yürütülen süreçte bir iletişim sorunu olduğu tespit edilmişti. Bu hata nedeniyle Almanya’dan istenen bilgi talebinden sarfı nazar edilmiştir. Bu bilgi talebi hafta sonu geri çekilmiştir" açıklaması yapmıştı.

