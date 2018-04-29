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BBC Türkçe

Başbakan Yıldırım, Alman şirketlerinin yöneticileriyle görüşecek

Başbakan Binali Yıldırım bugün Türkiye'de önemli yatırımları olan Alman şirketlerinin yöneticileriyle bir araya gelecek. Yıldırım, Alman şirketlerinin yöneticilerini TSİ 10.00'da Çankaya Köşkü'nde düzenlenecek kahvaltıda ağırlayacak.

29 Nisan 2018 20:30

Başbakan Binali Yıldırım bugün Türkiye'de önemli yatırımları olan Alman şirketlerinin yöneticileriyle bir araya gelecek.

Yıldırım, Alman şirketlerinin yöneticilerini TSİ 10.00'da Çankaya Köşkü'nde düzenlenecek kahvaltıda ağırlayacak.

Türkiye'nin "teröre destek verdikleri" iddiasıyla, aralarında Mercedes'in de bulunduğu 700 Alman şirketini Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) aracılıyla Alman hükümetine bildirdiği ancak daha sonra listenin geri çekildiği açıklanmıştı.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ Pazartesi günü Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Almanya ile yürütülen süreçte bir iletişim sorunu olduğu tespit edilmişti. Bu hata nedeniyle Almanya'dan istenen bilgi talebinden sarfı nazar edilmiştir. Bu bilgi talebi hafta sonu geri çekilmiştir" demişti.

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Türkiye-Almanya ilişkileri, bir süredir oldukça sıkıntılı bir dönemden geçiyor.

Bir yandan Türkiye'nin 15 Temmuz darbe girişiminin ardından beklediği desteği bulamadığı yönündeki eleştirileri ve Almanya'nın bazı şüphelilere sığınma hakkı vermesi ilişkilerde gerilim yaratmayı sürdürürken, diğer yandan da İncirlik askeri üssü meselesi ve bazı Alman vatandaşlarının tutuklanması mevcut durumu daha da kötüleştiriyor.

Son olarak, Büyükada'da gözaltına alınan 10 insan hakları savunucusundan altısının mahkeme tarafından tutuklanması ve tutuklananlar arasında Alman vatandaşı eğitmen Peter Steudtner'in de bulunması, Berlin hükümetinin sert tepkisini çekmişti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Steudtner'in tutuklanmasını kınamış ve kararın "tamamen haksız" olduğunu söylemişti.

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel de Türkiye'ye yönelik politikalarının "yeni bir yönde ilerlemesi" gerektiğini belirtmişti.

Berlin yönetimi ayrıca, Türkiye'ye seyahat edecek vatandaşlarına "dikkatli olmaları" uyarısı yapmış, Türkiye'yi gelişmekte olan ülkelere doğrudan yatırım yapmak isteyen şirketlere yönelik yatırım garantisi uygulamasının kapsamından da çıkarabileceğini açıklamıştı.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Salı günü partisinin Meclis grup toplantısında yaptığı konuşmada altı insan hakları savunucusunun tutuklanmasına yönelik Almanya'dan gelen eleştirilere tepki göstermişti.

Erdoğan, "Sen Türkiye'nin Cumhurbaşkanına, Bakanlarına ülkende konuşma imkanı vermeyeceksin ama ajanların gelip otellerde cirit atacaklar. Ajanlarının tepesine binmeye devam edeceğiz" demişti.

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