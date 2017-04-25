Başbakan Yıldırım: AKPM'nin verdiği kararın Avrupa Birliği'nde de yansıması görülecektir

Başbakan Binali Yıldırım, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin (AKPM) Türkiye'yi 13 yıl sonra tekrar siyasi denetim altına alması kararına ilişkin konuştu. Yıldırım, AKPM'nin kararının siyasi olduğunu savunurken, "Avrupa Birliği ile AKPM yakın çalışıyor. Avrupa Birliği, AKPM'nin verdiği kararları da referans kabul ediyor. Önümüzdeki günlerde bu kararın Avrupa Birliği'de yansıması görülecektir" dedi. Yıldırım, AKPM'nin "bir gün aldıkları bu kararın ne kadar yanlış olduğunu göreceklerini" söylerken "Bu kararın doğuracağı sonuçlar olacak, hükümet olarak değerlendirmemizi yapacağız" dedi.

"Türkiye karşıtlığının AKPM'ye yansımasıdır"

Yıldırım'ın açıklamasından satırbaşları şöyle:

Oy kullananların tamamı PKK'nın terör örgütü olmaktan çıkarılması için propaganda yapan kimseler. Bu karar şunu gösteriyor, son zamanlarda Avrupa'da İslamofobi, Türkiye karşıtlığı gibi politikaların AKPM'ye yansımasıdır. Uluslararası kuruluşlar Avrupa'da yükselen ırkçılığın etkisinde kalarak böyle kararlar alıyorlar. Bölgesel ve küresel barış için faydalı kararlar değil.

“Açıkçası Türkiye olarak bu kararı tamamen siyasi karar olarak görüyoruz. Türkiye'nin gerçekleriyle örtüşmüyor. Türkiye gibi 15 Temmuz travmasını yaşamadı hiç kimse. Türkiye’de neler oldu, hangi badirelerden geçildi ve buna karşı Türkiye’nin alması gereken tedbirler nelerdi, bunları zahmet edip derinliğine inceleme ihtiyacı duymadılar.

“Türkiye, alınan karar ne olursa olsun demokrasisini güçlendirmeye, ülkesinin ve milletinin güvenliğini korumaya devam edecek.

"Türkiye, Suriye’de Irak’ta bulunan, yurtlarından edilen çaresiz insanların derdine derman olmaya devam edecektir. Bir gün gelecek ki aldıkları kararın ne kadar yanlış olduğuna kanaat getirecekler.

“Doğuracağı sonuçlar var”

“Bunun tabii doğuracağı sonuçlar var. Hükümet olarak değerlendirmemizi yapacağız. Atmamız gereken adımları atacağız. Şu anda AB, genellikle AKPM ile yakın çalışıyor. Bazı konularda AKPM’nin verdiği kararları da referans kabul ediyor. Önümüzdeki günlerde AB’ye bu kararın yansıması da görülecektir. Zaten AB ile ilişkilerimiz son zamanlarda olabilecek en olumsuz düzeye ulaşmış gözüküyor. Bunun gelmesi de ile de çok fazla bir değişiklik olmaz. Bizim AB’den istediğimiz şey çok açık. Türkiye konusunda kafa karışıklığını gidermeleri ve AB’nin kendi gelecek vizyonunu tekrar gözden geçirmesi lazım.

“Net olarak bunu bekliyoruz”

Avrupa bir Hıristiyan birliği olarak mı devam edecek, yoksa Türkiye’yi de arasına alacak mı? Bu kararı önce kendi bünyelerinde vermeleri gerekiyor. Net olarak bunu bekliyoruz.”