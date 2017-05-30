Başbakan Yıldırım: AKP genel başkanlığı görevini aldığım günden bu yana hiçbir yanlışın içinde olmamaya gayret ettim

Başbakan Binali Yıldırım, AKP Grup toplantısı oturumunda konuştu. "AKP genel başkanlığı görevini aldığım günden bu yana hiçbir yanlışın içinde olmamaya gayret ettim" diyen Yıldırım, 'partili cumhurbaşkanlığı' ile yeniden AKP Genel Başkanı olan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek "AK Parti grup toplantısına teşrifinizden dolayı şahsım ve grubum adına şükranlarımı sunuyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sayın Cumhurbaşkanımız, haftalık grup konuşmanızı yapmak üzere kürsüye gelmenizi rica ederim. " şeklinde konuştu.

Yıldırım'ın açıklamaları şöyle:

"Halk oylamasında yapılan değişikliklerden üç tanesi hemen uygulamaya girdi. Bunlardan en önemlisi, seçilen cumhurbaşkanının partisiyle ilişiğinin kesilme şartının ortadan kaldırılması ve Cumhurbaşkanımızın AK Parti ile tekrar buluşmasını sağlayan maddedir.

Bugün, bu maddenin gereği yerine getiriliyor. Aslında daha önce, 2 Mayıs'ta ilk adımı attık ve sayın Cumhurbaşkanımız'ı, kurucu genel başkanımızı AK Parti ile tekrar, kurucusu olduğu partisiyle buluşturduk.

Daha sonra 21 Mayıs'ta yaptığımız olağanüstü genel kurulda da Cumhurbaşkanımız'ı kurduğu ve bugünlere taşıdığı AK Parti'nin genel başkanı olarak seçtik. Yeni dönem, atılım dönemi. Yeni dönem, sayın Cumhurbaşkanım reform dönemi. Yeni dönem, ilk günkü heyecanla Türkiye'nin gelecek hedeflerine koşar adımlarla gitme dönemidir. Yeni dönemin ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, değerli Genel Başkanım, değerli yol arkadaşlarım. Türkiye, 2017 anayasa değişikliğinden sonra yeni bir döneme girmiştir. Bu yeni dönem, sürekli güçlü iktidar, daima istikrar dönemidir. Bu dönemde artık iktidar garanti altına alınmış. İstikrar kalıcı hale gelmiştir.

Artık Türkiye'de hiç kimse milletin kayıtsız şartsız iradesini yok sayarak, demokrasi dışı girişimlere teşebbüs etmeyecek ve halkın iradesi, milletin iradesi her zaman ülke yönetimine hakim olacak. Yeni sistemin özeti budur. Ve bu da, sürekli istikrarı beraberinde getirmiş olacak. Sayın Cumhurbaşkanım, değerli arkadaşlar. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, tam anlamıyla yapılacak ilk genel seçimlerde, Meclis seçimiyle Cumhurbaşkanlığı seçiminin birlikte yapılacağı seçimlerle yürürlüğe girmiş olacak.

Böylece ülkemizde artık milletin işleri, hizmetleri çok daha hızlı bir şekilde yapılacak. Bürokrasi daha hızlı çalışacak ve gazi Meclisimiz çok daha güçlenmiş olacak memleketin, milletin ihtiyacını gören yasal düzenlemeleri bir yandan yaparken, bir yandan da seçilmiş hükümetin başkanını ve ekibini denetlemek için gerekli çalışmaları ortaya koyacaktır. Sayın Cumhurbaşkanım, değerli yol arkadaşlarım.

Son bir yıl içerisinde kurucuları arasında yer aldığım AK Parti'nin genel başkanlığı görevini bana verdiğiniz günden bu yana partimizin ilkelerine ters düşecek hiçbir yanlışın içinde olmamaya gayret ettim. Ve bizim yol arkadaşlarımızın, vatandaşlarımızın beklentilerini karşılamak için var gücümüzle çalıştık. Bir yıl kısa bir süre ama, bir yıl Türk siyasi tarihi açısından gelecek yıllarda da konuşulacak.

Türkiye Cumhuriyeti, yakın tarihte görmüş olduğu darbelerden bir tanesini daha gördü. Ama bu seferki, öncekiler gibi olmadı. Bu sefer, darbe karşısında ceketini alıp, şapkasını alıp giden siyasetçiler değil, darbeye darbe vuran bir cumhurbaşkanı gördü, bir hükümet gördü.

O gece yaptığımız çağrı, akın akın Anadolu'nun bütün köşesine yayıldı ve herkes meydanlardaydı. Ülkeye sahip çıktı, geleceğe sahip çıktı, demokrasiye sahip çıktı. Böyle bir milletin karşısında şapka alıp gidilmez, şapka çıkarılır sayın Cumhurbaşkanım. Bu aziz milletin bir ferdi olduğumuz için hepimiz gurur duyuyoruz.

Evet, hemen darbeden sonra başımızı ağrıtan terör örgütleriyle amansız bir mücadeleye girdik. Fırat Kalkanı ile, güney sınırlarımızın dışından ülkemizi taciz eden, bombalarla füzelerle insanlarımızın hayatını yok eden alçak DEAŞ örgütüne karşı Fırat Kalkanı Harekatı'nı başlattık. Aynı anda üç terör örgütüyle mücadele eden bir ülke durumuna geldik. FETÖ bir yandan, bölücü terör örgütü PKK, diğer yandan canlı bombalarla ülkemizin canını acıtan DEAŞ terör örgütü.

Allah'a şükür bu örgütlerin hepsiyle de mücadelede gösterilen kararlılık sayesinde olumlu sonuçları almış bulunuyoruz. Söylediğiniz bir şey var sayın Cumhurbaşkanım, terör bu milletin başının belası olmaktan çıkacak. Bunun için gece gündüz demeden sınır boylarında, dağda bayırda ülkesi için, milleti için mücadele eden bütün güvenlik kuvvetlerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz. Birliğimiz, beraberliğimiz, ülkemizin geleceği için hayatını seve seve veren, gerek 15 Temmuz'da gerek ülke savunmasında, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanım, bu bir yılın son iki olayı da ağustos sonrası dünya ekonomik piyasalarında yaşanan dalgalanmadır. Bu süreçte de öngörünüzle, ortaya koyduğunuz vizyonla hükümetimiz gerekli tedbirleri gecikmeden almış ve bozulan göstergelerin, dövizdeki dalgalanmaların ekonomimiz için ciddi bir sorun teşkil etmemesi için adımları atmıştır.

Tam bu sırada da AK Partimizin kurulduğu günden beri vesayet üreten bu sisteme karşı değişimine yönelik cumhurbaşkanlığı sistemi gündeme gelmiş, ve MHP ile beraber gerekli adımlar atılmıştır. Çalışmalar iki parti uzmanlarınca bir aylık bir sürede şekillendirilmiş ve nihayet 9 Aralık 2016'da AK Parti grubunun 316 milletvekilinin imzasıyla Meclis Başkanlığı'na verilmiştir. Bir aylık komisyon çalışmalarında AK Parti grubu olarak çok örnek bir çalışma ortaya koyduk.

Grubumuz bir olarak, beraber olarak Türkiye'nin geleceğini inşa edecek bu değişimde büyük bir gayret göstermiş ve nihayet MHP, AK Parti ile birlikte 20 Ocak tarihinde 18 maddeden oluşan değişiklik TBMM tarafından onaylanmıştır. Bunun için bir kez daha bu çalışmalarda büyük bir gayret ve fedakarlık gösteren, parti olmanın en güzel örneğini ortaya koyan AK Parti grubuna teşekkürlerimi sunuyorum, şükranlarımı sunuyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, artık iş millete gitmekti. Hep söylediğimiz bir şey var; karar milletindir. Ve millet, o kararını 16 Nisan'da verdi. Türkiye'nin geleceğini inşa edecek yönetim sistemini, değişikliğini onayladı. Artık yeni bir dönemdeyiz.

Bu dönem, liderliğinizde yeni sistemin hazırlıklarını titiz bir şekilde yapılacağı bir dönem olacak. Siz başımızda olduğunuz sürece Türkiye'nin bugüne kadar "Yapılamaz", "Çözülemez" denen sorunları varsa, bunların hepsini teker teker nasıl çözdüysek, bundan sonra da sayın Cumhurbaşkanım bütün sorunların üstesinden geleceğiz. Türkiye'yi 2023, 2053 ve 2071 vizyonlarına ulaştıracak çalışmaları ortaya koyacağız. Bir kez daha AK Parti grup toplantısına teşrifinizden dolayı şahsım ve grubum adına şükranlarımı sunuyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

Sayın Cumhurbaşkanımız, haftalık grup konuşmanızı yapmak üzere kürsüye gelmenizi rica ederim.

