Başbakan Yıldırım: AK Parti'nin gerçek gücü, AK kadınlarımızdır

Başbakan Binali Yıldırım, AKP'nin Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Kongresi öncesinde parti otobüsünden halka hitap etti.

Kongrenin hayırlı olmasını dileyen Yıldırım, AKP kongrelerinin bir bayram, bir şölen olduğunu söyledi.

Beş aydan bu yana Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yurdun her köşesinde teşkilatlarla, milletle buluştuklarını, AKP'nin eserlerini açtıklarını, yeni projelerini milletle paylaştıklarını ifade eden Yıldırım, "AK Parti'nin 15 yıllık icraatına dönüp baktığımızda her seferde partimizin seçimler kazanmasının gerçek gücü, AK kadınlarımızdır, 4.5 milyonu aşan üyesiyle. AK Parti olarak biz 10 milyonluk bir aileyiz. İnşallah önümüzdeki 24 Haziran seçimlerinde de aynı şekilde İstanbul'da yeni bir tarih yazmaya kadınlarımız hazır mısınız?" diye konuştu.

Başbakan Yıldırım, kendisini dinleyen ve "Evet" diyen partili kadınlara "O halde durmak yok" diye seslendi.

"Türkiye'nin partisi olduk"

Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları 5. Olağan İl Kongresi'ndeki konuşmasında, 5 aydır süren tazelenme yenilenme yolunda bir durağının daha aşıldığını ifade etti.

Başbakan Binali Yıldırım, 24 Haziran'da erken seçime gidildiğini anımsatarak, 16 yıldır vatandaşın gönül rızasını kazanmak, hayır duygusunu alabilmek için gece, gündüz demeden birlikte çalıştıklarını, milletin büyük desteğini, teveccühünü alarak bugünlere geldiklerini söyledi.

Karşılarına çıkan engelleri birer birer kaldırarak bugünlere geldiklerini vurgulayan Yıldırım, en zor zamanlarda dahi milleti, kadınları hep yanlarında bulduklarını, hem demokrasiyi güçlendirdiklerini, hem de insanların güvenliğini sağladıklarını kaydetti.

Yıldırım, bir şehrin, bir bölgenin değil bütün Türkiye'nin partisi olduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"82 milyon insanımızın derdini derdimiz bildik. Köy köy hizmet ettik. Her bir semtin insanıyla hemhal olduk. Eğitim, sağlık, adalet, güvenlik üzerine kurduğumuz anlayışla ülkemizi bu günlere getirdik. Hangi partinin seçmeni olduğuna bakmadan herkese hizmet her yere hizmet anlayışıyla çalıştık. İşte bu yüzden AK Parti Türkiye'nin neresinde olursa olsun destek görüyor, sevgi görüyor, muhabbetle karşılanıyor. İşte bu yüzden dünyanın neresini ziyaret edersek Türkiye takdirle karşılanıyor. Çünkü bu ülkede 'dünya beşten büyüktür' diyen bir lider var. Recep Tayyip Erdoğan var. Kültürümüzü yozlaştırmadan, değerlerimizi aşındırmadan, seviye kaybetmeden hep birlikte geleceğe yürüyoruz. 16 yıldır AK Parti'nin değişmeyen ilkeleri bunlardır. Bu yüzden teşkilatlarda seçim yapılır, başkanlar değişir ama AK Parti'nin kurucu ruhu asla değişmez."

"Son 5 aydır kongrelerle gelecek hedeflerini belirledik"

Başbakan Yıldırım, son 5 aydır kongre vasıtasıyla teşkilatlarla bir araya geldiklerini, Cumhurbaşkanının da teşrif ettiği bu kongrelerde geçmişin muhasebesinin yapıldığı, gelecek hedeflerinin belirlendiği bir şölene dönüştüğünü anlattı.

Bu umudu canlı tutmak ve gereğini yapmak üzere 24 Haziran'da tekrar millete gittiklerini dile getiren Yıldırım, "16 yıl içinde vatandaşlarımızın beklentileri, sıkıntıları, öncelikleri değişse de değişmeyen bir gerçek var. O gerçek, AK Parti, demokrasinin, milli iradenin teminatıdır, savunucusudur. Bundan sonra da böyle olmaya devam edecektir." dedi.

Kadınlara "Sizler alçaklara 'dur', dediniz. Bu bayrağı indirtmediniz. Bu ezanları dindirtmediniz." diye seslenen Yıldırım, AK Parti'nin, reformun adresi, değişimin öncüsü olduğunu belirtti.

Yıldırım, bunu 4,5 milyonu kadınlardan oluşan 10 milyonluk AK Parti teşkilatının bir ferdi olarak söylediğini ifade ederek, "Bunu, bugün kamuda çalışanlarının yüzde 40'ı, hakim ve savcıların yüzde 31'i, avukatların yüzde 43'ü, üniversitelerdeki akademik personelin, hocaların yüzde 50'sini kadınların oluşturduğu bir ülkenin başbakanı olarak söylüyorum. Bunu, kız çocuklarının okullaşma oranının yüzde 42'den yüzde 82'ye çıktığı, yüksek öğrenim gören kadınların ve genç kızlarının sayısının yüzde 12'den 44'e çıktığı Türkiye'nin bir ferdi olarak söylüyorum. Bu güzel tablo karşısında içi sevinçle, azimle dolan bir kardeşiniz olarak ifade ediyorum. AK Parti umudunu yeşerten kadınlarımızdır. Türkiye'nin istiklalinin de istikrarının da teminatı AK Parti'dir, AK kadınlarımızdır." diye konuştu.

"Sürekli büyüyen bir aileyiz"

Başbakan Yıldırım, İstanbul'da 1 milyon 139 bin 755 kayıtlı kadın üyelerinin olduğunu, ülkeye, millete ve İstanbul'a canla başla çalışarak hizmet ettiklerini kaydetti.

AK Parti'nin başarısının arkasındaki gerçek mimarların kadınlar olduğunun altını çizen Yıldırım, "Biz kalbi ülkesi için atan, sürekli büyüyen bir aileyiz. Bugüne kadar 'Yapılamaz' dedikleri yaparak bugünler geldik. Şimdi hedefimizi daha da büyütüyoruz. Nedir o hedef? 24 Haziran seçimlerinde inşallah partimize yakışan neticeyi alacağız, Cumhurbaşkanımızı yeni sistemin ilk cumhurbaşkanı olarak seçeceğiz." dedi.

AKP olarak 24 Haziran'da bütün oyunları bozacaklarını da vurgulayan Yıldırım, şöyle konuştu:

"Bakınız neler oluyor? Türkiye'de mesele, Türkiye'nin geleceği değil, Türkiye'nin istikrarı değil, Türkiye'nin 2023 hedefleri değil, 2053, 2071 vizyonu değil, yapılmaya çalışılan 'Ne yapalım da ne edelim de AK Parti'yi iktidardan indirelim.' Bunun için her türlü oyuna, her türlü kumpasa, her türlü ilişkiye girenleri bugünlerde görüyoruz. AK Parti olarak sloganımız nedir? Hanımlar durmak yok yola devam. O halde durmayacağız, çalışacağız, inşallah 24 Haziran akşamı ipi göğüsleyeceğiz."