Başbakan Yıldırım açıkladı, nişasta bazlı şeker üretimine denetim geliyor

Başbakan Binali Yıldırım, şeker fabrikalarının özelleştirilmesine ilişkin olarak "Nişasta bazlı şeker üretimini sıkı bir denetim altına alacağız. Bunu için düzenlemeler getireceğiz, kotasını da kısacağız. Bu konuda düzenleme hazırlığındayız" dedi.

Yıldırm, Zeytin Dalı Harekâtı'na ilişkin olarak da Irak ile temas halinde olduklarını belirterek, "Önce Fırat Kalkanı sonra Zeytin Dalı... Ne zaman ihtiyaç duyulursa operasyonlar yapılıyor. Irak Hükümetiyle de yakın temas halindeyiz. DEAŞ ve PKK'nın yok edilmesi için önümüzdeki dönemde umarım daha yakın işbirliği gerçekleştirmiş oluruz" diye konuştu.

Başbakan, ilahiyatçı Nurettin Yıldız'ın "asansörde halvet" söylemlerine tepki göstererek, "Bu ara mikrofonu eline alan internetin başına geçen Youtube'un başına geçen ahkam kesiyor. Din hakkında konuşacak olan bellidir, Diyanet İşleri Başkanı, Din İşleri Yüksek Kurulu. Asansörde bir arada çıkarlarsa şöyle olur vs delisaçması şeyler. Bunu söyleyen kendi itikadını sorgulamalı" diye konuştu.

Cuma namazı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldırım'ın açıklamaları şöyle:

Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi için nisan ayında teklifler alınacak. Bilen de konuşuyor, bilmeyen de. Özelleştirilince kapatılacakmış, üretim yok olacakmış... Bütün bunlar yalan dolan. Buradan açıkça söylüyorum. Bu fabrikalar daha fazla kapasiteyle çalışacak. Bu özelleştirmede bütün çalışanların hakları sonuna kadar korunuyor. Bir fabrika özelleştirildi orada çalışanlar isterse başka kurumlara geçebilecek veya 5 yıl çalışma garantisi olacak. Tercihi çalışanlar yapacak. Özelleştirilince en az 5 yıl üretim yapılacak. Arsa için özelleştirildiği iddiası da yalan. Fabrikanın ihtiyacı kadar arsa verilecek.

Nişasta bazlı şeker üretimini sıkı bir denetim altına alacağız. Bunu için düzenlemeler getireceğiz, kotasını da kısacağız. Bu konuda düzenleme hazırlığındayız.

Bu ara mikrofonu eline alan internetin başına geçen Youtube'un başına geçen ahkam kesiyor. Din hakkında konuşacak olan bellidir, Diyanet İşleri Başkanı, Din İşleri Yüksek Kurulu. Asansörde bir arada çıkarlarsa şöyle olur vs delisaçması şeyler. Bunu söyleyen kendi itikadını sorgulamalı.

Kadın ile erkek birbirini tamamlar. Yan yana omuz omuza ülkemiz için çalışacağız. Bizim yüce Rabbimiz var, hepimizin inandığı. Bir kitabımız var, Kur'an hepimiz için rehber. Bir de Peygamber sünnetimiz var. Bunlar bizim için ölçüdür. Bir takım insanların yorumları, yorumdan da öte şunu yaparsan böyle olur diyerek korku salmaları asla kabul edilemez."