Başbakan Yıldırım, "Abdullah Gül aday olur mu" sorusuna ne yanıt verdi?

Başbakan Binali Yıldırım, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 24 Haziran'daki seçimlerde muhalefetin ortak adayı olup olmayacağı yönündeki soruyu yanıtladı. Başbakan Yıldırım, "Bunu Abdullah Güle'e sormak daha iyi olur" dedi.

TBMM'de 23 Nisan nedeniyle düzenlenen özel oturumda tansiyonun yükselmesiyle ilgili de konuşan Yıldırım, "Her şeyi hoş görürüm ama yalana tahammül edemem" ifadelerini kullandı.

"Sistem değişir ama dünya dönmeye devam eder"

TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın ev sahipliğinde düzenlenen 23 Nisan resepsiyonunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldırım, erken seçimle ilgili de Yeni sistemle birçok şeyin sonu, birçok şeyin ilki olacak" dedi. "Neler değişecek?” sorusunu “Hiçbir şeyin sonu yok, hayat devam ediyor. Sistem değişir ama dünya dönmeye devam eder” diye yanıtladı.

Başbakan Yıldırım, CHP'den istifa ederek İYİ Parti’ye geçen 15 milletvekilinin, bunu demokrasi adına yaptıklarını söylemesinin hatırlatılması üzerine de "Yersen" yorumunda bulundu.