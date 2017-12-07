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Başbakan Yıldırım: ABD'nin Kudüs kararı Ortadoğu'yu büyük bir felakete sürükler

"Bunu gündeme getirmek akılla izah edilemez"

07 Aralık 2017 14:07

Başbakan Binali Yıldırım, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in resmi başkenti olarak tanıması kararının Ortadoğu'yu büyük bir felakete sürükleyeceğini söyledi.

ABD'nin kararını Kuzey Irak yönetiminin referandum ilan etme kararına benzeten Yıldırım, "Bütün dünya karşısında, ona rağmen bu referandumu, bu gayrimeşru referandumu ilan ettiler ve sonunda da neler olduğunu hep beraber gördük" dedi.

"Bunu gündeme getirmek akılla izah edilemez" ifadelerini kullanan Yıldırım, şunları kaydetti:

"İslamiyet, Hristiyanlık ve Musevilik... Her üç semavi din için burası (Kudüs) kutsal bir mekan. Dolayısıyla buranın konumuyla, statüsüyle oynamak adeta pimi çekilmiş bir bomba şeklinde bir sonuç doğurur. Karar Ortadoğu'yu büyük bir felakete sürükler."

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