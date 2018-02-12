Başbakan Yıldırım: ABD'nin aklını başına alması gerekiyor

Başbakan Binali Yıldırım, "NATO'da müttefikimiz, uzun yıllar stratejik ortak diye düşündüğümüz Amerika'nın artık aklını başına toplayıp doğru dürüst bir karar vermesi lazım. Terör örgütlerini yanına alıp terörle mücadele etmenin, devlet ciddiyetiyle bağdaşmadığını artık Amerika'nın görmesi gerekiyor" dedi.

Afrin operasyonunun "terör unsurlarından temizleninceye" kadar devam edeceğini belirten Başbakan Yıldırım, "Afrin bölgesini de terör oluşumlarından temizleyeceğiz oradaki o bölgenin insanlarının tekrar yerlerine dönmesini sağlayacağız. Bir kirli pazarlık içinde olmayız. NATO'da müttefikimiz, uzun yıllar stratejik ortak diye düşündüğümüz Amerika'nın artık aklını başına toplayıp doğru dürüst bir karar vermesi lazım'' ifadelerini kullandı.

Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde Makedonya Başbakanı Zoran Zaev ile ortak basın açıklaması yaptı.



Yıldırım'ın açıklamaları şöyle:



"Türkiye'nin bölgede yaptığı sadece kendi vatandaşlarının can ve mal emniyetini sağlamak değil, aynı zamanda bütün AB'nin, Balkanlar'ın güvenliğini de sağlamaktan ibarettir. Eğer Türkiye buralara sahip olmasa, hem mülteci kriziyle, hem de terör dalgasıyla bütün Avrupa bu işten büyük bir bedel öder. Bunun ne yazık ki AB tarafından yeterince görülmediğini, takdir edilmediğini yaşamaktayız.

"ABD aklını başına almalı"



Terör örgütlerinin al birini vur ötekisine ister PKK ister YPG hangisi olursa olsun bizim hudutlarımızı tehdit ediyorsa bunların hepsinin üzerine amansız bir şekilde gideceğiz. 3,5 milyon Suriyeli canlarını kurtarmak için geldiler. Afrin bölgesini de terör oluşumlarından temizleyeceğiz oradaki o bölgenin insanlarının tekrar yerlerine dönmesini sağlayacağız. Bir kirli pazarlık içinde olmayız. Terör bizim için en büyük tehdittir. NATO'da müttefikimiz, uzun yıllar stratejik ortak diye düşündüğümüz Amerika'nın artık aklını başına toplayıp doğru dürüst bir karar vermesi lazım. Terör örgütlerini yanına alıp terörle mücadele etmenin, devlet ciddiyetiyle bağdaşmadığını artık Amerika'nın görmesi gerekiyor. Görürse güzel, görmezse biz yapmamız gereken neyse onu yapmaya devam ederiz.