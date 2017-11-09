Başbakan Yıldırım ABD'de Bahçesehir Üniversitesi'ni ziyaret etti

Washington, 9 Kasım, (DHA)- Başbakan Binali Yıldırım, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ve Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç ile birlikte Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Washington Kampüsü’nü ziyaret etti. Başbakan Bahçeşehir Global Eğitim Ağı Yönetim Kurulu Başkanı Enver Yüce ile Bahçeşehir Uluslararası Üniversitesi Rektörü Sinem Vatanartıran’dan üniversite hakkında bilgi aldıktan sonra sınıfları gezerek öğrencilerle fotoğraf çektirdi.

Görüntü Dökümü:

Başbakan BAU\'yu ziyaret ediyor